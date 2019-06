Relevos y alineaciones en Morena

ALINEACIONES EN MORENA. La disputa de la dirigencia nacional en Morena, tempranamente muestra alineaciones internas, reagrupamientos y aspiraciones de algunos, frente a las próximas elecciones del 2021, así como la sucesión presidencial en 2024. Quien quede al frente de este instituto político tendrá el poder para incidir en el relevo de los integrantes de la Cámara de Diputados y las 13 gubernaturas que se elegirán en 2021. Diputados federales, locales y el cambio del ejecutivo en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, además de las alcaldías y regidurías, estarán en juego en esa elección intermedia, que será medición de fuerzas para ver si Morena mantiene la fortaleza que mostró en 2018.

Aun cuando AMLO seguirá siendo el líder moral —y dirigente real— del partido que fundó, es importante como se va a dar el reagrupamiento de Morena. Bertha Luján es la favorita y más cercana de López Obrador; es una mujer de izquierda, sindicalista, con amplia trayectoria en las luchas obreras, cercana a AMLO desde que este se afilió al PRD. Bertha fue la contralora general en el Gobierno de AMLO en el D.F., actualmente es presidenta del Consejo Político de Morena, y si se lanzó para disputar la dirigencia es porque AMLO así se lo sugirió, porque si algo caracteriza a Bertha es su total disciplina frente a López Obrador.

Mario Delgado fue secretario de Finanzas y de Educación en el Gobierno del D.F., ahora CDMX, senador de la República, hoy diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena, goza de la confianza de AMLO desde el momento que lo coloca como coordinador del grupo mayoritario de la Cámara, sin embargo, es mucho más cercano de Marcelo Ebrard que de López Obrador. Tanto, que su postulación a la dirigencia nacional se ve, desde ahora, como parte del proyecto político de Ebrard para el 2024, de quien se sabe aspira a ser el relevo de AMLO en la Presidencia. Hay que recordar que Marcelo buscó ser el candidato del PRD en 2012, sin embargo, accedió a retirarse de la contienda y que López Obrador se postulara por segunda vez. Ahora Ebrard es el secretario más fuerte en el gabinete de AMLO, concentra facultades de la Secretaría de Gobernación, de Inmigración, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores donde es titular, y seguirá siendo durante el sexenio el secretario más fuerte, porque a López Obrador no se le da el manejo de la relaciones internacionales, y lo ocupa el presidente en la relación con Donald Trump, pero de eso a que le suelte desde ahora el control y la Presidencia del partido de Morena, es otra cosa.

AMLO no suele delegar mucho el poder en lo internacional porque no le queda de otra, pero soltar a Marcelo Ebrard el partido y el control político antes del relevo del 2021 se ve complicado. ¿O no?

SORPRESAS. Sin embargo, en la política —y en la vida— suele haber sorpresas, así que no puede descartarse desde ahora que Mario Delgado se convierta en el próximo presidente de Morena. Menos si se le empiezan a sumar políticos con fuerza interna, como es el caso de Ricardo Monreal, quien sorprendió declarando que Mario Delgado era un candidato de “peso completo” para dirigir Morena. Sorprendió porque se sabe que Monreal también aspira a ser relevo de AMLO en 2024, y es rival de Ebrard desde ahorita en esa aspiración. ¿O no?