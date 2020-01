Retos del Año Nuevo

RETOS DEL 2020. Cerrado el primer año de Gobierno de AMLO, se supone que en 2020 se afianzarán los programas del Gobierno federal; sin embargo, el desarrollo económico y la seguridad pública seguirán siendo sus mayores retos. No solo porque el 2019 cerró como el año más violento en las últimas décadas, superando la cifra de asesinatos del último año del Gobierno de Peña Nieto (con más de 36 mil muertes violentas), que había sido hasta hoy el más sangriento, sino porque no se ven resultados positivos ni estrategia efectiva.

El “abrazos, no balazos” que sugirió López Obrador no es una recomendación que escuchen los delincuentes, ni siquiera cuando festejan, porque al igual que en otros años, los disparos y las ráfagas de metralleta sonaron fuerte al abrir el año; tanto, que tan solo en Culiacán hubo cuatro personas heridas por balas perdidas, que fueron disparadas con impunidad, igual que en otros sexenios y Gobiernos.

La Guardia Nacional no ha inhibido a ningún grupo delictivo ni ha reducido la presencia de los cárteles de la droga y delincuencia organizada, tan así que ciudades como Tijuana, Salamanca, Irapuato, Ciudad Juárez, Acapulco, Chilpancingo y Culiacán, entre otras, destacan por su alta incidencia delictiva y presencia del crimen organizado, a pesar que en algunas de ellas, sobre todo en el centro del país, se ha aumentado el número de elementos de la Guardia Nacional.

En Sinaloa, no solo por los hechos de alto impacto del 17 de octubre, se confirma que no hay efectividad en las estrategias de seguridad, sino porque el narcomenudeo, comercio de droga, lavado de dinero, disparos de armas de alto poder y dominio de territorios siguen igual que siempre. Culiacán, la capital del estado, figura en el país como la octava ciudad con más violencia, y no se ve que esa espiral delictiva vaya en descenso, igual que siempre las metralletas sonaron y las familias tuvieron que refugiarse en sus hogares para no ser alcanzados por las balas disparadas al por mayor en Año Nuevo. ¿O no?

En materia económica, los retos también son mayores, porque el 2019 cerró con crecimiento cero, y el PIB decreció ligeramente en el último trimestre; sin embargo, la ratificación del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha generado nuevas expectativas de un probable crecimiento del uno por ciento para 2020, alejado del 4 por ciento que prometió AMLO anualmente, pero mejor que el del año que cerró. Esperemos que la economía realmente mejore. ¿Será?

DESPIDOS EN SALUD. Preocupan los efectos negativos que están afectando a trabajadores por las decisiones de reestructuración en diversas secretarías del Gobierno, y que terminan en despidos masivos, que afectan a miles de familias. Ya se dio con los cambios en Hacienda, en Conagua, en la Secretaría de Bienestar, antes denominada Secretaría de Desarrollo Social; y en Salud, con programas como el de Prospera.

Ahora, con la desaparición del Seguro Popular, se dice que miles de trabajadores de Salud podrían ser despedidos, lo cual será muy negativo para ellos y sus familias, ya que el programa de Seguro Popular que inició en el Gobierno de Fox será suplido por el programa del Instituto de Salud para el Bienestar. La reestructuración puede ser buena, lo que no es positivo es que, sin pensar en los trabajadores, se hagan recortes, y a algunos con más de diez años de antigüedad se les ofrezca volver a empezar, haciendo borrón y cuenta nueva. Ese cambio no es avance, sino reversa. ¿O no?