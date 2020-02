Riesgo en pensiones

PENSIONES EN RIESGO. La jurisprudencia 164 publicada recientemente por la SCJN generó mucha controversia sobre el tema de pensiones del IMSS, al revivir la discusión sobre los topes que deben tener las pensiones del Instituto. Ya existía contradicción de tesis emitidas por tribunales colegiados en relación al tope de 10 salarios mínimos de la pensión del IMSS, como lo establecía la ley vigente hasta junio de 1997. Sin embargo, la nueva ley vigente desde julio del 97 establece que el tope de aportaciones y de pensiones del IMSS es de 25 salarios mínimos, por ello el IMSS se ha visto obligado a cuantificar las pensiones considerando ese tope. El problema es que la misma ley vigente prevé que los afiliados al IMSS antes de junio de 1997, al momento de pensionarse, tienen derecho a optar por la ley vieja o por la ley nueva, y por ello, al tener un esquema más protector la antigua ley, todos los que pueden eligen la vieja ley, que les puede generar pensiones más altas, sobre todo a quienes entran a la modalidad 40 (régimen de aportación voluntaria para pensiones) o quienes tienen salarios altos de cotización y con muchas semanas de aportación al IMSS.

En este debate se llegó a afirmar por algunos medios que se harían recortes a todas las pensiones del IMSS, lo cual no era exacto, porque realmente los que pueden tener riesgo son quienes aportan con un salario mayor a 1,250 pesos diarios, aparte, el director del IMSS aclaró que por el momento no va a aplicar la jurisprudencia (que es obligatoria en caso de controversias en los tribunales) pero el Instituto puede omitir su cumplimiento, sobre todo porque la nueva ley establece otro tope, que es de 25 salarios mínimos, y es muy complicado y requieren reformas a la ley para cambiar el esquema de aportación y cuantificación, y no se puede hacer solo para unos cuantos, los que están en el viejo régimen de 1973.

TOPES MÍNIMOS. Por el momento, dice el director del IMSS, todo sigue igual, pero eso no es buena noticia, porque en México la mayoría de los afiliados están en el nuevo sistema de pensiones, el de Afores, y con ello están condenados a tener micropensiones, de un salario mínimo; no habrá necesidad de aplicar topes máximos, porque todas serán minipensiones a partir de 2021, que es cuando se cumplen los 24 años de vigencia de la nueva ley del IMSS, y cuando podrán pensionarse los afiliados desde julio de 1997.

Los legisladores federales siguen ignorando el gran riesgo que existe en México con la precariedad de pensiones que tendremos en un futuro cercano. Las Afores no generaron los rendimientos debidos, ni es un esquema óptimo el sistema de cuentas individuales. En Chile ya hizo crisis las micro pensiones con las cuentas individuales, y el modelo mexicano lo copiaron de allá. ¿Qué esperan en México para debatir el tema?

Lo que debemos debatir es el tope mínimo de pensiones del IMSS y el Issste, no tanto el máximo, porque pocas personas están en posibilidad de tener una pensión mayor de 37 mil pesos; lo que si es necesario es incrementar los mínimos, al menos a dos salarios mínimos, para que no haya tanta pobreza en los pensionados. ¿O no?

Aparte, los legisladores deben analizar cómo formalizar las relaciones de trabajo e incorporar y registrar en la seguridad social a más del 50 por ciento de los trabajadores que están fuera del sistema de pensiones. ¿O no?