Rocha Moya: nuevo gobernador

NUEVO GOBERNADOR. El día de hoy inicia un nuevo Gobierno en Sinaloa; por primera ocasión asumirá el Gobierno un hombre que en su juventud militó en el Partido Comunista (PCM), en el Partido Mexicano Socialista (PMS), en el PRD y en Morena: Rubén Rocha Moya, quien fue rector de la UAS, secretario general del Sindicato de la Universidad, diputado local, jefe de asesores, senador de la República y tres veces candidato a gobernador. Como Andrés Manuel, a la tercera campaña obtuvo la victoria, contundente, al obtener 56.6 por ciento de la votación y más de 624 mil votos, siendo el gobernador con más alta votación, de los 15 que fueron electos en 2021.

Con amplia carrera política, después de desempeñar su función como maestro rural y maestro universitario, de conformar una familia con su esposa Socorro (+), con 72 años de edad, sus tres hijos, su hija Eneyda y sus ocho nietos, Rocha Moya arriba al cargo más importante de su vida y el de mayor rango en una entidad federativa, cumpliendo el sueño de cualquier político: el gobernar a su estado; iniciándose una pagina más de la vida política del estado de Sinaloa.

A Rocha le acompañan en su Gobierno mujeres y hombres que vienen de la izquierda, también hombres y mujeres sin partido, militantes de morena y exintegrantes de otros organismos políticos, personas que provienen de la lucha social, empresarios y profesionistas, comprometiéndose todos, empezando por el gobernador, a transformar a Sinaloa y mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses, así como el quehacer público de la entidad. Que así sea.

MI PARTICIPACIÓN. Después de una amplia pausa en el quehacer político, toda vez que fui diputada local de 1998 a 2001, y candidata a diputada federal en 2006, he decidido regresar al quehacer político, ahora como secretaria de las Mujeres, aceptando la invitación que amablemente me hiciera el gobernador Rubén Rocha Moya. He sido una mujer crítica de la política, de los funcionarios y gobernantes, dura en mis comentarios y análisis, así que estaré obligada a ser congruente con mis exigencias y críticas.

Sé que enfrentaré dificultades y muchos retos por vencer, porque en el quehacer público son más las necesidades que las posibilidades, las inercias pesan mucho, los cambios son lentos, y los logros, como lluvia en el desierto, a veces son imperceptibles; pero me anima el deseo de apoyar a las mujeres de Sinaloa, de ayudar a transformar su entorno, de reducir la violencia que les aqueja, de generar mejores condiciones para su desarrollo, lo cual solo podremos lograr con la voluntad política de todo el gabinete y, en particular, con el compromiso del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien agradezco que respete mi rebeldía y me dé la oportunidad de sumarme a su Gobierno. Buscaremos dejar huella y hacer historia en bien de las mujeres de Sinaloa. Ya se verá.

PAUSA EN MI COLUMNA. Por respeto a mis lectores, y porque mi opinión crítica no podrá fluir, al encontrarme ahora del otro lado de la mesa en el desempeño gubernamental, me ausentaré de esta columna y del análisis periodístico. Agradezco enormemente a Javier Salido y a toda su familia, a la comunidad de EL DEBATE, especialmente a Andrea Miranda; les agradezco su confianza y la oportunidad que me brindaron desde 2009 para publicar en este medio. Agradezco a mis lectores. Me duele ausentarme, pero otras responsabilidades me convocan. Seguiré buscando la verdad, comprometida con Sinaloa y sus familias, y tratando de ser congruente. No digo adiós, solo hasta luego. Abrazos.