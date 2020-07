Sálvese el que pueda

SÁLVESE QUIEN PUEDA. No es que haya disminuido el contagio y las muertes por COVID-19 en México, más bien es que la situación económica de muchas familias, trabajadores y empresas es crítica. Millones perdieron su trabajo, algunos conservaron su empleo, pero sin percibir los ingresos regulares. Tampoco es que la curva se haya aplanado, lo que pasa es que las autoridades también están presionadas por el poder económico y la agenda política, aparte que la mayoría de la gente ya no aguantaba el encierro, porque son más de 100 días con la instrucción del “quédate en casa”. Sin embargo, no deja de ser muy contradictorio que las playas, los centros recreativos, hoteles, centros comerciales, cines, centros de trabajo y demás hayan cerrado (desde fines de marzo, abril y mayo) para prevenir la propagación del coronavirus, y cuando estamos en la parte más alta del contagio y la letalidad, se reabran, con lo cual el riesgo de la multiplicación de casos y el rebrote de coronavirus es inminente.

Mas de 30.3 mil muertes en el país y más de 252 mil contagios confirmados colocan a México en la posición número cinco por número de muertes a nivel mundial, y en la 9 por número de contagios; tan sólo esta semana superamos a España en número total de muertos y a Francia, brincando dos posiciones. Y por la vertiginosidad con la que se están multiplicando los casos y muertes, vamos a superar a Italia en los próximos días, quedando sólo por delante de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, toda vez que Rusia y la India, si bien tienen muchos casos de contagio, su letalidad es baja.

El atiborramiento de playas, centros recreativos, comercios y demás, y el regreso a las actividades productivas y laborales, potencializarán los casos y agravará el contagio y las muertes en el país; y no debe ser aliciente decir que aún hay espacios en los hospitales de México, porque además de que en muchas regiones del país ya no hay insumos, escasean los medicamentos, hay insuficiente personal y espacios hospitalarios, cada día más nos enteramos que muchos contagiados prefieren no ir a ningún hospital, llegan agonizando o no llegan nunca a atenderse.

Sálvese quien pueda, pareciera ser la consigna en México, o cuídese quien tenga medios y aún tema al contagio de coronavirus. Lo grave de todo esto es que el ejército de salvación, que es el personal hospitalario, cada día está más agotado, diezmado y contagiado, aparte de que los insumos y medicamentos están escasos y cada día son mas caros. No vamos bien y, por lo que se advierte, vamos a estar peor. ¿Será?

SINALOA NO MEJORA. Donde tampoco disminuyen los casos es en nuestra entidad. Al revés, cada día son más las personas conocidas de las que sabemos que están contagiadas, enfermas, reponiéndose o con pérdidas de vidas en sus familias. Casi 9 mil casos confirmados, y más de 1400 defunciones, y eso que muchos habitantes de Sinaloa ni siquiera reportan sus contagios a la línea de emergencia y ni la prueba se hacen, algunos fallecen en sus hogares o llegan al hospital ya graves.

Sinaloa ha estado en los primeros lugares de letalidad desde el arranque de la pandemia; ocupa la posición número 6 por muertes en el país, muy lejos está en número de contagios y muertes de los estados de Durango, Chihuahua, Nayarit, incluso de Sonora (que tiene más casos, pero menos muertos). Acá también parece que la instrucción es “cuídese, o sálvese el que pueda”. ¿Será?