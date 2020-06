Secuelas políticas de COVID-19

SECUELAS DE COVID-19. Aparte del temor, muertes, contagios, duelos, afectaciones económicas, pérdidas materiales y de empleo, parálisis mundial y crisis, la pandemia está cambiando el tablero político, no sólo en México, sino en varios países del mundo. En Estados Unidos, los reclamos al presidente Donald Trump han aumentado, ya no se considera segura su reelección; igual en Europa, las exigencias a los Gobiernos de Francia, España, Italia, Inglaterra, han subido de tono; en Brasil, ni se diga, la polarización ha llegado a la violencia política, porque en la medida que las tragedias, contagios y muertes se multiplican, los reclamos también crecen, porque se debate en torno a las medidas gubernamentales y se polarizan las posturas reflexionando si se ha hecho lo suficiente y lo correcto para enfrentar la pandemia, los contagios y la crisis económica que el coronavirus trae consigo.

Aparte de las muertes, que han ido al alza, particularmente en Brasil, EUA y México, las secuelas económicas son muy fuertes; las pérdidas de empleo en todo el mundo se cuentan por millones, la afectación al sector turístico y de los servicios es grave, y son de los que más generan espacios de trabajo. Aun grandes empresas hoteleras, aeronáuticas, restauranteras, comercios e industrias están con dificultades para reactivarse y recuperarse. Con mayor razón la pequeña empresa, y México tiene la característica que la mayoría del empleo se genera en la microempresa, y están en la informalidad, sin seguridad social y sin prestaciones; además, en el país no hay seguro de desempleo, ni han aprobado apoyos para todos aquellos que se han quedado sin trabajo.

Todo esto genera un coctel de inconformidades que, quiérase o no, se están convirtiendo en reclamos a los diversos niveles de Gobierno en el país, particularmente al Gobierno federal, y está minando la fuerza de Morena y de AMLO. No es la ultraderecha (que sí existe y hace trabajo para restar popularidad a López Obrador), tampoco la BOA, que aunque no exista como tal, sí hay bloque opositor al Gobierno. Lo real es que el virus del COVID-19, las carencias en el sector de la salud y los desaciertos por las omisiones, contradicciones y la falta de respuestas a las peticiones de apoyo a los trabajadores que quedaron sin empleo, y a los microempresarios, van a hacer mella y pueden restar fuerza al proyecto de la 4T. ¿O no?

NADIE CUESTIONA. El gran problema en el Gobierno federal es que nadie se anima a decirle a AMLO que no va por la ruta correcta, al omitir evaluar en su magnitud el impacto económico y social que tiene la pandemia en el país, y que no puede seguir como si no hubiera pasado nada. Que sus proyectos estratégicos pueden esperar, que se ocupa apoyar a los que ofrecen empleos en la pequeña empresa, a los asalariados que quedaron sin trabajo, que se ocupa hacer más empatía con médicos, enfermeras y el personal de la salud que está en la primera línea de batalla.

El sistema de salud en México estaba mal desde antes que llegara AMLO, y la pandemia vino a agravar las carencias. Obviamente, no se ha podido responder a las emergencias de salud pública como se debe. El IMSS y el ISSSTE, en muchas entidades como la nuestra, se han visto rebasados e incapaces de brindar servicios de calidad a los derechohabientes. Mucha gente ha muerto por esas carencias, y eso, más tarde o más temprano, reclamarán al Gobierno. ¿O no?