Sicosis y paro nacional

SICOSIS EN CULIACÁN. El temor colectivo anidado con los hechos violentos el 17 de octubre de 2019 sigue presente en los habitantes de la capital de Sinaloa, y se revive frente a cualquier hecho violento, enfrentamiento, o con cualquier rumor que, por cierto, cada día se generan más, ya que por temor o por morbo algunos replican mensajes sin investigar su veracidad. Este viernes 6 de marzo de nuevo se vivió la sicosis por un enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera, que continuó en una balacera en el Hospital Regional Número 1 del IMSS, y un hecho violento en La Conquista, que reavivó el miedo de los habitantes de la capital, quienes se activaron en redes sociales y circularon videos, algunos ciertos y otros falsos.

Los habitantes en la capital de Sinaloa temieron que de nuevo se viera la presencia de los comandos en las calles, la fuerte artillería que tienen y las balas que disparan, así que, por seguridad, mucho prefirieron resguardarse en las casas o en sus trabajos, para no exponerse a ser víctimas colaterales de la violencia y no quedarse en medio del fuego cruzado.

En Culiacán hay sicosis colectiva y generalizada, por la alta presencia de la delincuencia organizada, por la violencia cotidiana que padecemos, por el poder del narcotráfico y el lugar histórico que ha ocupado la entidad en el tráfico de las drogas en México y en el extranjero. Nos guste o no, la fama de Sinaloa internacionalmente no solo tiene que ver con las hortalizas, la productividad agrícola y pesquera, la deliciosa comida, nobles personas, bellas playas y atardeceres, sino por el poder del narcotráfico, y eso hace que en Sinaloa fácilmente se reviva el temor colectivo que dejó el jueves 17 de octubre. ¿O no?

PARO NACIONAL. El 9 de marzo ha sido elegido por diversas organizaciones de mujeres para celebrar un paro nacional. El objetivo es hacer notar la aportación de las mujeres en la vida productiva y desarrollo económico, así como el valor de su inserción en la vida pública y contribución en la vida privada, hacer notar con su ausencia lo que pierde el país sin la participación de las mujeres.

El objetivo también es denunciar la inequidad que sigue prevaleciendo en el mundo laboral y económico, y la violencia extrema que viven muchas mujeres y niñas en el país. El paro nacional no es contra el Gobierno de AMLO, aunque no deja de ser una denuncia por las omisiones de todos los ordenes de Gobierno (estatal, municipal y federal) en lo que respecta a la falta de resultados para frenar la violencia sexual y feminicida.

AMLO es el primer presidente que tiene un gabinete paritario, y eso es de reconocerse y destacarse, aunque también es real que no ha mostrado empatía con el feminismo ni parece comprender las particularidades de la violencia que padecen las mujeres en México. No comprende que para las mujeres el hogar se ha convertido en un lugar inseguro, que las matan por celos y control, por violencia sexual, y que las víctimas se vienen multiplicando, lo que afecta a niñas y mujeres en el país.

En Sinaloa varios organismos han decidido sumarse al paro nacional del 9 de marzo, y en el Colectivo de Mujeres Activas convocamos a no acudir a las labores cotidianas, pero sí hacer visible nuestro reclamo y exigencia. Por ello vamos a marchar del Ayuntamiento de Culiacán a Gobierno. Estaremos en paro y protestando. Te esperamos.