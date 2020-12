Suspensión en Morena

SUSPENSO EN MORENA. Gran revuelo ha generado la suspensión de la definición de la candidatura a gobernador por Morena en el estado de Sinaloa, misma que, según se había anunciado por el dirigente nacional, se daría a conocer el miércoles de esta semana. Sin embargo, de forma repentina se suspendió el evento para hacer el anuncio oficial. Según los trascendidos, los jaloneos al interior continúan, y hay debate en torno al tema de género, respecto a si debe o no ser mujer quien representante a Morena, pero también hay debate sobre quiénes encabezan las preferencias y salieron mejor posicionados en la encuesta. Hay mucha presión, según se dice al interior, y con amenazas de rebelión, en caso de que quien resulte designado no genere la unidad y confianza al interior.

El gran problema de Morena es que abrió mucho la puerta para los registros, y no trasparentó a quienes les aceptaron la solicitud para contender, tampoco ha aclarado el mecanismo para deputar a los contendientes, porque fueron más de diez, y supuestamente solo cuatro se medirían en la encuesta. De tal forma que el proceso se puede entrampar y judicializar, además de que los va a dividir, por no cuidarse las formas ni los mecanismos de selección. ¿O no?

El senador Rubén Rocha Moya quedó en el medio de la especulación política, por ser uno de los posibles designados y de los más altos en las preferencias, según diversas encuestas; sin embargo, al anunciar el presidente de la república, al mismo momento que se suspendió la designación en Sinaloa, que Esteban Moctezuma dejaría la Secretaria de Educación Pública para irse como embajador a los Estados Unidos, empezó a circular la versión de que el senador Rubén Rocha podría ser nombrado como sustituto de Moctezuma en la SEP, y en ese caso saldría de la contienda por la candidatura a gobernador de Sinaloa. ¿Será?

Rocha aclaró ese mismo miércoles que no se irá como secretario y que seguiría en la búsqueda por la candidatura; no obstante, la suspensión del anuncio oficial confirma que hay enredo interno, y que no está resuelto el tema de la designación de Morena en Sinaloa. La adrenalina entre los aspirantes sube de nivel, las especulaciones y confrontaciones internas también. ¿O no?

PRESIÓN Y NERVIOSISMO. El golpeteo adentro de Morena es fuerte, la presión de varios aspirantes también. Gerardo Vargas Landeros, quien hace unos meses era delegado estatal de Redes Sociales Progresistas, pasó a ser uno de los aspirantes a la candidatura de Morena. Él afirma que desde 2017 estaba afiliado a ese partido, aun cuando para esas fechas mantenía también su militancia priista; sin embargo, le permitieron su registro en el partido de Morena, y como ya fue secretario de Gobierno y aspirante a la candidatura de la gubernatura por el PRI en 2016, es conocido ampliamente en la entidad, aunque también es cuestionado, repudiado por varios y muy controversial su desempeño público; no obstante, le abrieron la puerta en Morena, y eso le permite presionar para su postulación.

Aparte, si en Morena afirmaron que la decisión se tomaría por encuesta, y no depuraron la lista de aspirantes, entonces el enredo es de origen, por fallas en la convocatoria. ¿O no?

Lo real es que las presiones están a todo lo que dan, y, paradójicamente, en Morena, el debate de quien queda como candidato o candidata no tienen que ver con la identidad ni congruencia de los abanderados con el proyecto de transformación que prometieron para el país. ¿O no?