Traición y división

ORFANDAD. Uno de los problemas que tiene Morena en los estados es la falta de liderazgos reconocidos y legitimados por todos; fuera de López Obrador, no hay quien los una, y eso que fue su fortaleza en tiempos de campaña. Ya en el Gobierno federal, abocado el presidente en cumplir su encomienda y gobernar para todos, no solo para integrantes de su partido, no puede a su vez poner orden en el instituto político que lo llevó a la Presidencia.

Lo que fue fortaleza de Morena en campaña, hoy es su debilidad, organizativamente hablando, como suele suceder en la política; porque toda la fuerza y liderazgo pende de AMLO, y el presidente no dispone de tiempos, ni debe abiertamente intentar gobernar su partido.

El tema es la desorganización y división que muestran en Morena en la mayoría de los estados, no solo están divididos en el Congreso de Sinaloa, los alcaldes cada quien tira para su lado, sin respetar la plataforma de Morena, y no se coordinan ni entre ellos; lo cual confirma que no hay quien les ponga orden en el partido mayoritario. Tienen el tesoro de la política, y lo pueden echar a perder por sus divisiones e incongruencias. Ganaron la Presidencia de la República, la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, mayoría en varios Congresos locales, alcaldías y varias gubernaturas, pero no tienen un liderazgo fuerte en el partido, ni organización territorial que los unifique.

Yeidckol Polevnsky jugó su rol como dirigente en campaña, arropada por AMLO, que en ese momento podía hacer las dos funciones: de candidato presidencial y líder nacional en su partido.

Pero ya no tiene el presidente condiciones ni la legalidad para seguir guiando de la mano a quien sea dirigente del instituto político.

Morena necesita un nuevo liderazgo, que sea fuerte y les unifique, y ese puede ser el problema que ha detenido la renovación de la dirigencia, porque no hay muchos que tengan fuerza propia, y AMLO a su vez querrá continuar en su condición de líder nacional del partido que impulsó. Pero, con liderazgos débiles en el partido, y ocupado el presidente en poner orden en el país, van a seguir las confrontaciones y divisiones en Morena. ¿O no?

Ganaron, tienen mayoría y están en la orfandad. En Morena no hay dirigencia estatal, no hay estructura, no hay quien ponga orden y haga valer la plataforma, los estatutos y los principios de Morena. ¿O no?

TRAICIÓN. Los seis diputados locales que votaron contra el dictamen de los matrimonios igualitarios se alejaron de la plataforma de Morena, que dentro de su principios proclama el pleno respeto a los derechos humanos de todos, sin discriminación por preferencia sexual, incluyendo el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

Ninguno de ellos era conocido antes de llegar a su curul, salvo Flora Miranda; no tenían liderazgo propio, no hubieran ganado con su propia fuerza política. ¿Entonces de qué se sorprenden si les quieren imponer línea? Si ellos llegaron por la línea nacional, de otra manera no los conocerían ni en su distrito. ¿O no?

Si no están de acuerdo con la plataforma de Morena, ¿para qué entonces aceptaron ser postulados por ese partido?

Pero no son los únicos que, ya acomodados en sus cargos, se les olvida que llegaron por línea y que se brincan los principios políticos de Morena; el caso de los alcaldes quizá es más grave, hacen todo lo contrario de lo que Morena prometió. ¿O no?