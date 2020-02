Tropiezos y errores en feminicidios

SIN ESTRATEGIA. Han sido días convulsionados en el país en temas de feminicidios y violencia de género. Con protestas, críticas y rebeldía por los casos escalofriantes, como el de la niña Fátima, de Íngrid y muchas más. Con aciertos en la detención de los responsables del feminicidio de Fátima y con declaraciones desafortunadas del presidente y de Yeidckol Polevnsky, entre otros.

Hay muchos tropiezos, porque no hay comprensión del tema, ni buen diagnóstico ni una estrategia para frenar y erradicar la violencia feminicida. Hay improvisación en las autoridades de todos los niveles y desconocimiento de la gravedad de la inseguridad que viven las mujeres y el poder de la delincuencia.

Hay incomprensión y no se le ha dado la prioridad debida a los temas de género y violencia feminicida; no se hace lo suficiente para garantizar la seguridad y proteger la vida de mujeres y niñas en el país. Desde hace años organizaciones de la sociedad civil hemos demandado mayor atención a la violencia contra mujeres y niñas; porque la crueldad, la misoginia y la violencia extrema que padecen las mujeres y niñas en todo el territorio nacional es la expresión más clara de que el tejido social está descompuesto y que la violencia en México está desbordada.

Cuando en una sociedad matan a miles de mujeres y a niñas por abuso sexual, por celos, por control, por odio o por placer, es una confirmación de que están podridos algunos segmentos y que la descomposición es grave, que se ha socializado, arraigado y naturalizado la violencia.

En todo el mundo hay feminicidios, pero no en la proporción qué hay en México, más de 3 mil 500 mujeres asesinadas al año, es una cifra grave. Sobre todo si las están matando por ser mujeres, por celos, por control, por abuso sexual, y si las torturan, cercenan o las violan y desaparecen. ¿O no?

VIOLENCIA EN AUMENTO. En México la violencia es grave y ha ido en aumento, en los sexenios pasados y en el presente. Cierto, la descomposición viene de atrás, pero también es verdad que en los 15 meses que lleva el actual Gobierno no hay resultados favorables en materia de seguridad. No es fácil el problema, menos si no se tiene una buena estrategia, como parece suceder en el actual Gobierno, porque el secretario de Seguridad Alfonso Durazo se ve desacertado y sin rumbo claro. Y AMLO, hasta hoy, ha dicho que no va a rectificar su estrategia de seguridad, ni mover al secretario, pese a los tropiezos y la falta de resultados.

Sin embargo, el tema de la alta incidencia de violencia contra mujeres en el país, la crueldad creciente contra mujeres y la aberrante historia del feminicidio de Fátima debieran llevar al presidente a reconocer que algo o mucho no se está haciendo bien en su Gobierno en materia de seguridad. ¿O no?

SIN AUTOCRÍTICA. Otro que no tiene comprensión del tema de los feminicidios y la violencia de género es el gobernador de Sinaloa, aparte de no dársele la autocrítica. Porque el rechazo a la continuidad de Araceli Tirado en el Ismujeres tiene que ver con la falta de resultados de su Gobierno para frenar la violencia de género; no es solo tema político o de la personalidad de Araceli, y su falta de vinculación con los Colectivos de Mujeres, como dijo el gobernador. Es más por la falta de acciones, impunidad e incapacidad gubernamental para frenar la violencia contra mujeres en Sinaloa. ¿O no?