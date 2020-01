Turismo y sinaloenses en España

COMITIVA A ESPAÑA. Como en los viejos tiempos, cuando no había plan de austeridad en el Gobierno, una amplia comitiva de funcionarios del estado de Sinaloa, del Gobierno estatal y los municipios viajarán a España, según el propósito es promover turísticamente a la entidad y atraer no solo visitantes a Sinaloa, sino también inversiones. Cierto es que los convenios internacionales y el comercio mundial son necesarios, que desarrollar y proyectar turísticamente a los estados del país también es conveniente, pero para ello no ocupan viajar tantos funcionarios juntos al extranjero, porque no se logra de esa manera el objetivo, ni tampoco de esa forma se concretan los acuerdos y convenios de intercambios turístico y comercial.

Aparte, ¿qué plan llevan para atraer españoles y europeos a que visiten México?, particularmente para que vengan a Mazatlán y Culiacán, cuando España es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial; tanto, que ocupa el segundo lugar en el mundo en número de visitantes que recibe, (82.8 millones de personas en 2018 visitaron con fines turísticos) España es superado solamente por Francia, que ocupa el primer lugar a nivel mundial en número de turistas que eligen ese país como destino. España, a su vez, ha hecho del turismo toda una industria, es el que más divisas capta en Europa con motivo del turismo, solo es superado por los Estados Unidos (que recibió 214 mil millones dólares por turismo). España supera en ingresos por turismo a Francia, que es el país con más visitantes, toda vez que España ingresó casi 74 mil millones de dólares en 2018 por turismo.

Y los gobernantes sinaloenses, sin una estrategia clara, porque hasta hoy no han mostrado creatividad ni nuevas ideas para transformar y atraer más turismo internacional a la entidad, según se van a España la próxima semana para “convencer” a los españoles a que se animen a venir e invertir en Sinaloa. ¿Será ese el objetivo del viaje?

¿Realmente estaremos en condiciones de competir con España y convertirnos en un atractivo turístico para los europeos? De ser así, ¿qué planes y propuestas llevan los funcionarios? ¿O de plano solo irán a turistear ellos? Veremos.

CRISIS EN LA UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta a una situación complicada financieramente. Se sabe que cerró el 2019 sin los recursos suficientes para pagar aguinaldos. Gobierno estatal tuvo que prestarle a la universidad para que complementara el pago de prestaciones; sin embargo, eso no salvó la situación difícil que enfrenta, porque no solamente le debe a Gobierno, sino que no le están llegando los recursos suficientes para el pago de la quincena.

A la universidad le están exigiendo un reordenamiento financiero, una revisión de su plantilla de jubilados, una mayor austeridad y mejor uso de sus recursos; históricamente en la UAS a habido derroche, hay exceso del personal de confianza, mismo que se jubila con sobresueldos que no le corresponden de acuerdo al contrato colectivo, toda vez que el contrato colectivo establece que la jubilación es un derecho del personal de base. Sin embargo, en la UAS se han estado jubilando algunos con salario de rector, de directores, de secretarios y con sobresueldos y excesivas prestaciones que hacen muy alta la nómina de los jubilados, y aparte están los sobresueldos y excesos que reciben funcionarios en activo.

El Gobierno federal ha puesto la mira sobre la UAS y algunas otras universidades; la situación se ve compleja y habrá dificultades en adelante con los pagos. ¿O no?