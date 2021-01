Vacuna COVID-19 en Sinaloa

ESPERANZA EN LA VACUNA. Después de meses de espera, a fines del mes de diciembre llegó la vacuna contra el coronavirus a México; y en Sinaloa, este miércoles se empezó a vacunar al personal de la salud de los diferentes nosocomios. A nivel nacional, se han vacunado a más de 330 mil personas del sector de la salud, y se espera que en los próximos días se empiece a vacunar a la población, arrancando con las personas de la tercera edad.

La esperanza para el control de los contagios y muertes está puesta en la aplicación de las diferentes vacunas, de esta forma se busca frenar la alta estadística de muerte, que lamentablemente ha seguido al alza a nivel mundial. A la fecha, suman más de 2 millones de fallecidos por la pandemia, con más de 93.5 millones de contagiados. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y muertes, seguido de Brasil, de la India y de México, que se ubica en el cuarto sitio por número de muertes, y en el treceavo por casos de contagio.

Son varias las vacunas las que se están utilizado a nivel mundial: la vacuna de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, la de Novavax, la CanSino, entre otras. En México se está utilizando en esta primera etapa la de Pfizer, y se está buscando adquirir la de otros laboratorios a fin de tener mayor cobertura de vacunación.

Es temprano aún para valorar la eficacia de la vacuna en el control de la pandemia, aunque los diversos laboratorios hablan de más de un 95 por ciento de efectividad, con reducido riesgo en la aplicación. Lamentablemente, en el país más de 360 personas han tenido reacciones alérgicas con la aplicación, sin embargo, si consideramos que el universo de personas que la han recibido en México es de 330 mil, en realidad el riesgo de reacción es muy pequeño. El caso más conocido fue una doctora en Coahuila que tuvo una reacción severa a la aplicación, pero favorablemente, su condición es estable.

Precisamente por las posibles reacciones alérgicas o secuelas que puede dejar la vacuna, se generó una polémica a nivel mundial en cuanto a la conveniencia de aplicación o no de la vacuna, sobre todo en el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando en el país; tanto fue el debate, que el papa Francisco salió a opinar y a exhortar a la población a que se aplique la vacuna del COVID-19, y puso el ejemplo poniéndosela él mismo.

Sin embargo, el debate aún continúa, aunque son más los partidarios de aplicársela, ya que el miedo al contagio y la muerte por COVID-19 es mayor. ¿Será?

¿DISCRIMINACIÓN EN LA APLICACIÓN? En algunos sectores de la población hubo inconformidad por la estrategia de vacunación, y también en algunos hospitales que no fueron incluidos en esta primera etapa. En particular en Sinaloa, en el Hospital Civil de Culiacán hubo indignación porque originalmente les manifestaron que no serían considerados en la primera fase, a pesar de que el Hospital Civil fue el primer hospital en atender a pacientes contagiados por COVID-19 en la entidad. Sin embargo, se empezó con los hospitales del IMSS, del Issste y de la Secretaría de Salud. Lo que también se dice es que algunos directivos de esos hospitales, que no son personal médico activo, se aplicaron la vacuna, a pesar de no estar en la línea de riesgo. ¿Será?