Viaje sin resultados

CON MANOS VACÍAS. La amplia delegación de funcionarios sinaloenses que acudió a la madre patria, según a promover el turismo, regresó como se fue: sin proyectos, sin acuerdos, sin resultados. Y no podía ser de otra manera, desde hace años a cargo del erario público, decenas de funcionarios de México y de Sinaloa han viajado a España, en el marco de la Feria Internacional del Turismo, que se celebra a inicios de año en Madrid. Se supone que es una oportunidad de promoción para promover destinos, impulsar proyectos y hacer acuerdos; sin embargo, salvo la Rivera Maya y la Ciudad de México, que son los destinos preferidos por europeos que viajan al país, no se ha logrado consolidar otros destinos turísticos del país en el mercado europeo. Mucho menos, a pesar de las viajes continuos que se han hecho por funcionarios de la entidad, se logra colocar a Sinaloa en las preferencias de los viajeros de Europa.

Mazatlán es un lugar con turismo nacional y de Norteamérica, ese es su mercado, y eso es lo que falta ampliar y consolidar, y en la medida que se logre ello, los inversionistas de todo el mundo verán atractivo invertir en nuestro territorio. Culiacán no tiene casi movimiento turístico, los viajeros llegan a la capital por negocios (sobre todo en temas de agricultura, comercio y otros) y por viajes familiares. Topolobampo, El Fuerte, Ahome, Cosalá, Mocorito, entre otros, que pudieran ser promocionados turísticamente, no han recibido ni la atención ni el apoyo gubernamental para crecer turísticamente, no cuentan con infraestructura ni con difusión de lo atractivo de sus lugares.

Así que, literal, el viaje de los funcionarios fue para turistear ellos; está claro que no iban a lograr concretar acuerdos ni inversiones, si aquí mismo los gobernantes no le dan la atención, la promoción, la inversión y el apoyo que requieren los municipios para potencializar el turismo nacional e internacional. ¿O no?

Además, Mazatlán para crecer con los europeos requiere, más allá de sus bellas playas, enlazar atractivos con valor histórico y cultural. Tiene un bello Centro Histórico, pero necesita ampliar el espectro y valor cultural, enlazarlo con destinos como Las Labradas, de San Ignacio, que tiene monumentos arqueológicos y un valor histórico que serían de interés de visitantes extranjeros, desarrollar corredores gastronómicos, mercados regionales, rutas de agave, entre otros. Así, sin generar circuitos que atrapen y ocupen a los turistas, más allá de las playas, no van a llegar los europeos a Sinaloa. ¿O no?

Potencial turístico hay, lo que falta es creatividad, desarrollo de proyectos a mediano plazo, inversión y visión. Y para aprender de turismo, no ocupan ir tantos a España. ¿Será?

EXCESO. Falta una explicación veraz de los hechos en los cuales perdieron la vida dos jovencitas originarias de Tamazula, Durango, en la comunidad de Sanalona. Es muy grave que el fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, haya salido a desmentir la versión de los hechos dada por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien informó que había sido un enfrentamiento, y que las jóvenes habían perdido la vida después de cruzar disparos, por lo cual descartaba que se tratara de feminicidios, en una semana trágica para las mujeres, porque en tres días asesinaron a cinco mujeres en la capital del estado.

Sin embargo, la Fiscalía puso en duda esa versión, e igualmente el Gobierno del Estado de Durango ha solicitado que se esclarezca el hecho, que para ellos fue asesinato. El silencio del Gobierno de Sinaloa aumenta las dudas. ¿O no?