Violencia feminicida y exceso de confianza

EXCESO DE CONFIANZA. México, Estados Unidos, Rusia y Brasil siguen registrando cifras preocupantes de muertes por covid-19, por ello, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que no se debe bajar la guardia, ni caer en excesos de confianza, mucho menos en América, donde tres de los países más grandes del continente concentran el mayor número de muertes en esta pandemia. Pese a los esfuerzos que han realizado para avanzar en la cobertura de vacunación, Estados Unidos, Rusia y México han registrado cientos de muertes al día en las últimas semanas, con motivo de los contagios por covid-19, considerándose que han bajado el repunte de los casos, por la incidencia de nuevas variantes del virus, como ha sido la delta. Circunstancia que no ha golpeado con la misma fuerza a otros países del continente europeo, que en la primera ola fueron severamente afectados, como fue el caso de Italia, España, Inglaterra y Francia.

En Sinaloa, a partir de que se cambió el semáforo a verde, la mayoría de las personas ha relajado las medidas de cuidado, sin comprender que el virus y los contagios permanecen, aunque con menor incidencia, y que el covid, al igual que el uso de cubrebocas, llegaron para quedarse por varios años. ¿O no?

Se entiende que la ciudadanía se canse y quiera relajarse, pero los que no se entiende es que la autoridad baje la guardia, porque los gobernantes no deben de confiarse, ni mucho menos mandar mensajes contradictorios, porque eso de sobrellenar estadios por los juegos de deporte, sin guardar la sana distancia, es agravar la situación y generar más confusión.

Estar en verde no significa que el covid se fue, sino que han bajado los casos, sin embargo, por lo que vimos en el estadio de Los Tomateros, las autoridades municipales y estatales actúan como si la pandemia fuera cosa del pasado. ¿O no?

FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA AL ALZA. En menos de 24 horas fueron asesinadas dos mujeres más en el estado de Sinaloa, confirmándose con ello la gravedad y crueldad en las agresiones contra mujeres en la entidad. El gobernador Quirino Ordaz reconoció que la violencia contra mujeres se ha multiplicado en su Gobierno, sosteniéndose una tendencia al alza desde la Administración de Jesús Aguilar Padilla, de forma tal que en los últimos 15 años se ha triplicado el número de denuncias penales por agresiones graves contra mujeres en el ámbito familiar, en el espacio privado y público, así como por violencia sexual.

Reconocer el problema es una parte de la solución, pero no es suficiente reconocerlo, sobre todo si consideramos que no se ha hecho lo debido para atender de fondo este problema, no se actúa con suficiencia para frenar, castigar y erradicar la violencia feminicida.

También el presidente López Obrador ha reconocido que la violencia contra mujeres en el país se ha recrudecido, al igual que la crueldad y la impunidad, ya que, lamentablemente, el grueso de los ilícitos por violencia de género siguen quedando sin castigo. Son varios los factores que contribuyen a que así sea, y mientras las autoridades permanezcan de brazos caídos y en la inacción, más grave será la situación.

Es muy positivo que en los últimos años el empoderamiento político de las mujeres aumente, que la paridad total sea una garantía constitucional, sin embargo, preocupa, y nos debe ocupar, saber que, paralelamente al incremento del poder político de las mujeres, también crece la violencia feminicida. ¿O no?