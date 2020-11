Derrota de Trump y paridad electoral

SE VA TRUMP. La victoria del candidato del partido demócrata, Joe Biden, generó entusiasmo en las grandes ciudades de los EUA, que es donde se congrega mayor rechazo a Donald Trump y apoyo al candidato del partido demócrata. Las celebraciones en Washington, New York, Los Ángeles, entre otras grandes urbes, no se hicieron esperar; el júbilo no solo es por la victoria de Biden, sino por el final del Gobierno de Donald Trump.

Trump ha sido uno de los presidentes que más ha dividido a la sociedad estadounidense, quien más ha polarizado a los sectores, descalificado a inmigrantes, agredido a mujeres, y el que más ha confrontado con otros presidentes del mundo y con sus críticos.

El mal manejo de la crisis de salud por COVID-19, por los 10 millones de contagiados y más de 240 mil muertes, así como las secuelas económicas que la pandemia ha provocado, terminó cavando la tumba política de Donald Trump. Se va repudiado y derrotado, impactado por la contundente victoria de Joe Biden. Los republicanos están de duelo, mientras en grandes ciudades de Estados Unidos los oponentes de Trump celebran su derrota, y en el mundo entero se congratulan que los electores pusieron en su lugar a quien nunca debió de haber llegado como presidente de Estados Unidos. ¿Será?

Este ha sido el proceso electoral estadounidense con más participación en las últimas décadas, en masa los ciudadanos salieron a votar para que se fuera Donald Trump. ¿O no?

REACCIONES EN MÉXICO. Y en México el resultado electoral de EUA llegó cuando el presidente López Obrador iba en pleno vuelo a Tabasco, toda vez que repentinamente suspendió la gira que tenía este fin de semana para Sinaloa, por las graves afectaciones que hay en su estado natal, con las inundaciones y deslaves que han afectado al sureste del país y países centroamericanos.

Dicen que esta suspensión de la gira de AMLO en Sinaloa dejó colgados a varios que lo esperaban en la entidad buscando hablar con él para el impulso en sus aspiraciones políticas. ¿Será?

En tanto, a nivel nacional las reacciones por el triunfo de Biden no se hicieron esperar, ya que los oponentes al Gobierno de López Obrador creen que la derrota de Trump pudiera complicar la relación de México con el Gobierno estadounidense, aunque eso está en veremos, porque si bien AMLO llevó buena relación con Trump y le dio por el lado, eso no significa que un Gobierno de origen demócrata no dé continuidad al diálogo y relaciones de entendimiento.

Tampoco hay que creer que los problemas de México se resolverán desde Estados Unidos, apenas pueden con sus conflictos como para agarrar los nuestros; aparte, ellos gobiernan en función de sus intereses, y la relación con México es por interés mutuo. ¿O no?

Del color que sea el Gobierno estadounidense, por conveniencia mutua debe fluir la comunicación y entendimiento con México. ¿Será?.

PARIDAD ELECTORAL. Metió reversa el INE en su acuerdo para garantizar la paridad total en las elecciones de gobernador en 2021; bastó que Ricardo Monreal amenazara con interponer una controversia constitucional para que modificaran el acuerdo que tenían avanzado. Sin embargo, definieron algunos lineamientos: deben ser la mitad, al menos, de candidaturas de mujeres a gobernador (son 15 las que estarán en juego); de no cumplir el acuerdo, el INE puede anular los registros y ordenar que suplan a los candidatos. Los partidos locales si postularon hombre en elección anterior, deberán postular mujer. Avanza la paridad. ¿Será?