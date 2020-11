Nerviosismo y tráfico de influencias

LISTA DE INFLUYENTES. La lista de los nuevos notarios públicos, dada a conocer este viernes por el Gobierno de Sinaloa, llama la atención por el alto número de políticos, hijos de políticos, funcionarios e hijos de notarios. Desde siempre, el ejercicio de la notaría pública ha sido posible por favoritismo gubernamental, no porque tengan méritos ni cumplan con los requisitos. No es poco común que los gobernantes se excedan e incorporen a abogados que no tienen conocimientos ni experiencia en lo notarial, pero que son cercanos a sus intereses y afectos.

Sin embargo, por varios motivos, la lista de Quirino Ordaz sobrepasa a las anteriores. En primer lugar, es muy amplia, son 54 nuevos notarios, entre ellos algunos funcionarios que no renunciaron antes de aspirar a tener el FIAT; aparte de políticos como Jesús Burgos Pinto, que no se le conoce experiencia jurídica ni notarial. El requisito de tener dos años de experiencia y no ostentar cargo público fue ignorado por los evaluadores; además, cada vez más hay un círculo de herederos y familias que acaparan las notarías.

En la lista es evidente que prevaleció el influyentismo y la cercanía con el gobierno; tanto, que Carlos Gandarilla renunció como secretario hasta que tenía en la bolsa el FIAT de notario. Incluso, primero se especuló que su renuncia era por aspiraciones políticas, y que iría por una candidatura, pero nada, es que será notario con bendición gubernamental. ¿O no?

En una evaluación que pondere las habilidades notariales, más de la mitad de la lista no hubiera obtenido el FIAT, porque no cumplen los requisitos legales; algunos no tienen tampoco la práctica ni han ejercido como abogados, y más de uno carece de la honorabilidad como para tener fe pública. Y aunque es verdad que todos los gobernantes se despachan a lo grande a la hora de dar los FIAT, Quirino los sobrepasó, porque duplicó el número de notarios de otros sexenios, e hizo muy evidente el tráfico de influencias. ¿O no?

Es muy lamentable que en pleno siglo XXI, y en un año tan doloroso por la pandemia, en Sinaloa se sigan haciendo las cosas al viejo estilo, donde desde el poder se cobija a los amigos y se reparten privilegios por cuotas políticas y entre cuates. ¿O no?

NERVIOSISMO EN LAS ÉLITES. Conforme pasan los días y se acercan las fechas del proceso electoral del 2021, la tensión en los aspirantes de los diversos partidos políticos sube de nivel; no sólo en Morena los golpes bajos están a la orden del día, también al interior del PRI. Se sabe cada día hay más inquietud, porque algunos suponen que el que puede ser designado como candidato a gobernador por el tricolor, con el apoyo de Quirino Ordaz, pudiera ser Juan Alfonso Mejía, y eso inquieta a quienes se sienten “verdaderos” priistas, y no ven al secretario de Educación Pública como alguien que haya sudado la camiseta tricolor. Sin embargo, lo que se pondera por quienes apoyan al secretario, es que pudiera unir al PAN con el PRI en la disputa por la gubernatura. ¿Será?

Otros aseguran que Jesús Valdez ya está amarrado, y por si no hay decisión aún, y por temas de género, Rosa Elena Millán ya levantó la mano para ser considerada como candidata a gobernadora. En el caso de Morena, los tres finalistas son Rubén Rocha Moya, Imelda Castro y el Químico Benítez. Los tres aseguran que tienen todas las posibilidades de ser candidatos y ganar la gubernatura. ¿Será?