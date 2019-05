Alineaciones y divisiones

Con mi solidaridad y afecto a Bobadilla.

VACÍO. Llamó la atención, en la presentación del libro de la diputada federal Tatiana Clouthier, Juntos hicimos historia, que la mayor parte de la clase política de Morena en la entidad de Culiacán, en particular, no estuviera presente. Estuvo muy concurrido el evento, faltó espacio, la gente estaba de pie, y fue muy bien recibida la autora del libro, acogida y apoyada por toda la audiencia, al igual que la famosa periodista Carmen Aristegui, quien es querida y respetada por muchos sinaloenses.

Pese a la importancia y estatura de tan connotadas damas, a la trascendencia de conocer la versión de quien estuvo en el “cuarto de al lado” de la campaña de AMLO; ya que Tatiana Clouthier fue una actora importante en la campaña en redes sociales y en algunos sectores de jóvenes y clases medias que se sumaron al proyecto de López Obrador, sin embargo, no acudieron la mayoría de los morenistas en Sinaloa, ni legisladores locales y federales, alcaldes y regidores que deben su victoria a la campaña de López Obrador y sus estrategas, entre ellos Tatiana.

No les importó que también estuviera Carmen Aristegui, quien con su sola presencia congrega a cientos y miles de personas, tampoco que la afamada periodista fuera también protagonista en la campaña triunfadora de AMLO, sus críticas y comentarios hacia el Gobierno de Peña Nieto, y su investigación y denuncia en 2014 sobre la “Casa Blanca” (el inmueble que evidenció la corrupción de Peña Nieto) fueron fundamentales para la debacle del Gobierno peñista, e incidieron favorablemente en el proyecto triunfador de Morena; no obstante, pudo más el encono local, la división de Morena en Sinaloa, que el prestigio y la aportación de esta periodista.

Si bien es muy aceptada socialmente Tatiana en el país, y cuenta con un nicho importante de seguidores también en Sinaloa, en la localidad no es la primera vez que le hacen el vacío. Los políticos empoderados de Morena muchas veces no se acercan a sus eventos, no les ha importado que la estrategia de medios que siguió el grupo de jóvenes que encabezó Tatiana hayan jugado un rol determinante para el respaldo a López Obrador, y para su propio triunfo.

Es evidente que el futurismo pesa más, que están pensando en el 2021, y que a Tatiana la ven anticipadamente como rival; además, el trabajo en equipo de Tatiana con Merary Villegas es otro ingrediente, porque localmente están en dos bandos, Merary y Victoria Sánchez por un lado, junto al Químico Benítez, y por otro el grupo de Rocha, Yadira Marcos y Graciela Domínguez. ¿Será?

Algunos de los legisladores locales y federales, así como ciertos alcaldes, la alianza Merary-Tatiana la aprecian como una “alineación” y un acuerdo desde ahora para contender en equipo en las próximas elecciones. ¿Será?

MADRES TRABAJADORAS. La reciente reforma laboral incorporó algunos aspectos favorecedores para las mujeres que trabajan; por ejemplo, más protección a las mujeres embarazadas en caso de juicios laborales, más restricción y sanción a la discriminación de género en el trabajo, ventajas procesales cuando se alega despido por discriminación de género, acoso sexual o razones de embarazo, entre otras.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer en México para lograr una verdadera protección de las madres trabajadoras.

Para empezar, no hay suficientes estancias infantiles, las convocatorias de empleo siguen direccionadas por sexo, se discrimina desde la contratación, los salarios de las mujeres son más bajos, entre otras violaciones.