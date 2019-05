División en Morena

ZAFARRANCHO EN EL CONGRESO. Durante los últimos días se ha intensificado la polémica al interior del grupo parlamentario de Morena, PT y PES en el Congreso del Estado; desde diciembre las confrontaciones son abiertas y con rudeza se descalifican entre sí. Conforme pasan los días, se profundizan las diferencias.

En esta semana, grupos ciudadanos que también apoyaron a AMLO, entre ellos el encabezado por Gabriel Campos, se han sumado a las críticas y descalificaciones a algunos legisladores, como Karla Montero, Fernando Mascareño, Eleno Flores, Mario Rafael González, entre otros; este último, incluso, acusó ser objeto de espionaje, al igual que Karla Montero, y denuncian que temen por su seguridad, y hacen responsables a grupos de fuera que los cuestionan rudo por su desempeño.

Karla Montero al inicio de la legislatura fue dura en sus cuestionamientos a algunos periodistas, se mofó incluso de ciertos comunicadores llamándolos “chayoteros”, sin embargo, de acusadora pasó a ser acusada, y sus antiguos compañeros del grupo ciudadano donde era activista ahora la señalan por supuestos desvíos de dineros y pretender hacer negocios al amparo de su fuero. ¿Será?

Es el caso también de Fernando Mascareño y otros a quienes directamente señalan de recibir dinero a cambio del voto y por ausentarse de las sesiones para no completar el quorum, como sucedió en la votación del presupuesto el 1 de enero, y en la reciente sesión donde se debatía la restitución de Lucila Ayala como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, quien obtuvo un amparo que la repuso en su cargo de magistrada. Circunstancia que de nuevo mostró las profundas discrepancias que existen entre legisladores de Morena, PT y PES. Literalmente hay dos grupos: el mayoritario encabezado por Graciela Domínguez Nava y una minoría que se agrupa en torno a Victoria Sánchez; sin embargo, el problema para ellos, además de estar obligados a cerrar filas en torno al Gobierno de López Obrador, es que para realizar reformas constitucionales se requieren de las dos terceras partes de legisladores, por ello preocupa su división, porque si no se unen estarán imposibilitados de hacer reformas de largo alcance para la entidad.

Aparte que quien está capitalizando la división es el PRI, por eso en esta semana Sergio Jacobo, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, literalmente asumió el rol de “abogado” de los disidentes de la mayoría de Morena, y propuso limitar el acceso al recinto parlamentario de grupos que vayan a agredir verbalmente a diputados; propuesta que se consideró inviable por la mayoría de Morena, al considerar que el Congreso no debe cerrar sus puertas a la ciudadanía.

Lo real es que las diferencias entre diputados se profundizan, y los grupos ciudadanos que van al Congreso toman partido por uno u otro grupo legislativo, y termina habiendo rudeza muchas veces en sus calificativos a legisladores que no son afines a sus ideas. ¿O no?

No se ve que vayan a llegar a buen puerto en esta confrontación, no hay diálogo, ni respeto y reconocimiento entre ellos, y con eso tampoco ayudan a la causa de Morena. ¿Será?

RETOS DE MORENA. Aparte de la división en el Congreso, el tema de Morena en la entidad es que el desempeño de varios de sus alcaldes deja bastante dudas y cuestionamientos; Billy Chapman no tiene límites con sus excesos y ha generado críticas de los mismos militantes de Morena; pero no solo él, también Estrada Ferreiro es cuestionado por anteriores correligionarios de Morena, lo mismo el Químico Benítez y Aurelia Leal. ¿O no?