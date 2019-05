Mareo en Morena

MAREO. En cualquier ámbito de la vida, el éxito repentino, así como el ascenso vertiginoso, pueden producir mareo; y eso es lo que se observa en muchos de los nuevos empoderados en Morena. Particularmente en Sinaloa, la mayoría de los actuales legisladores, regidores y alcaldes no tenían trayectoria social, no habían destacado ni en el ámbito profesional ni en el social, no eran conocidos como activistas ni luchadores sociales, tampoco profesionalmente eran exitosos, más bien se sumaron al proyecto AMLO, quizá convencidos de que era necesario apoyar el cambio que López Obrador y Morena prometían.

Lograron llegar por el efecto AMLO, por el voto contundente de la sociedad a favor de Andrés Manuel y Morena, no importaron sus escasos antecedentes en la lucha social y política, tampoco su falta de experiencia. La ciudadanía les dio la oportunidad porque López Obrador por todo el país convocó al voto masivo, al 5 de 5 a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y harta la sociedad de los excesos de los Gobiernos del PRI-AN, se refugió en Morena y sus aliados en la búsqueda del cambio verdadero. ¿O no?

El gran problema ahora es que están mareados por el poder, muchos, no todos, están incurriendo en los excesos que antaño criticaban: el nepotismo es uno de ellos, no solo es el caso de Mazatlán, hay varios parientes empoderados en diversas posiciones, acomodan a parejas, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, lo mismo que hacía el PRI y el PAN y que se les criticaba por ello. Igual, en algunos Ayuntamientos, como el caso de Ahome, sin licitación y con sobreprecio se adjudican contratos, y eso era parte de los “moches” y corrupción que prometieron erradicar. En varios no hay transparencia en el uso de los dineros, en las contrataciones y prerrogativas, y eso es una falta a la legalidad que juraron acatar; y lo peor, en otros hay arrogancia, hay frivolidad, hay favoritismos hacia los cercanos, irresponsabilidad y escasez de propuesta. Eso no es el cambio que prometieron, sino más de lo mismo. ¿O no?

Cierto, no todos en Morena son así, ni están en esa actitud, pero hay que recordar que en la política un error oscurece los aciertos, y si bien hay quienes hacen la diferencia al interior de Morena, la sociedad los está observando, está vigilando sus acciones y excesos en los municipios, y el desempeño de los legisladores, y preocupa la incongruencia de muchos. ¿O no?

INMADUREZ. Si a la inmadurez de varios nuevos empoderados le sumamos la división, el encono que se traen, las confrontaciones y tempranas alineaciones para la contienda del 2021, porque ya sienten en la bolsa la gubernatura de Sinaloa, y se están repartiendo desde ahorita los espacios de poder, el resultado no es bueno.

Ciertos es que AMLO sigue muy fuerte, aún siendo verdadero que ha perdido respaldo, tener más del 60 por ciento de apoyo en el país es mucha fuerza, y seguramente a eso se atienen los grupos locales de Morena, proyectan que AMLO seguirá siendo ampliamente respaldado para el 2021, y creen que con ello bastará para ganar diputaciones, alcaldías y la gubernatura; pero, como dicen en la política, “del plato a la boca se cae la sopa”, así que no deberían de confiarse y menos permitir que los excesos de algunos los marquen negativamente, reduzcan su credibilidad y disminuyan sus posibilidades de seguir teniendo mayoría de votos en Sinaloa. ¿O no?