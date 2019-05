Temporalidad y limitantes de las reformas

ALCANCES Y LIMITANTES DE LAS REFORMAS. Lanzar las campanas al vuelo por la eliminación de la reforma educativa de Peña Nieto —que por cierto la derogación quedó en suspenso al no completarse el voto de las dos terceras partes de los senadores— y considerar que con esos cambios ahora sí la calidad de la educación será una realidad, es una exageración. En realidad, ni antes con la reforma de Peña Nieto, ni ahora con los cambios promovidos en el Gobierno de AMLO, el eje de la reforma educativa son los contenidos académicos, ni la reestructuración de planes de estudio, menos el fortalecimiento de infraestructura y planteles educativos. Tampoco hay más dotación de recursos financieros y materiales, ni cambios en la duración de horas clase y jornadas escolares; sí se contemplan cambios en las formas de ingreso, requisitos de contratación y mecanismos para la permanencia del personal docente, pero ello no es suficiente para elevar la calidad académica en México, sobre todo si no hay fortalecimiento de investigación educativa, reducción de deserción escolar, impulso a más tiempo y calidad de la enseñanza, creación de más escuelas de tiempo completo, mejoría en pago y formación de docentes, además de mejorar la infraestructura y recursos para planteles.

México debe tomar el ejemplo de Corea, Singapur, Portugal, la India, entre otros que han progresado significativamente en calidad de su educación, y hacer esfuerzos para mejorar el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. No tendremos un mejor futuro como país si no hay mayor calidad educativa. ¿O no?

LÍMITES Y TEMPORALIDAD DE LA REFORMA LABORAL. Otra reforma que tampoco tendrá, en corto plazo, grandes alcances es la reforma laboral, ya que si bien hay avances en materia colectiva —al establecer el voto secreto y directo en la elección de directivas sindicales y obligatoriedad de transparencia en el manejo de los fondos sindicales— la mayoría de los trabajadores en México no pertenece a ningún sindicato; aparte, en temas de procedimiento laboral la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la transferencia de los juicios laborales al Poder Judicial será a partir del 2021. De igual manera, la creación de los Centros de Conciliación y Registro Sindical, incluso en los estados, los Tribunales Laborales Locales y los Centros de Conciliación empezarán a operar hasta el 2022, y en temas sindicales la aplicación del voto directo y secreto será hasta el 2020, y la plataforma informática para consulta del registro en la seguridad social hasta 2021.

Por otra parte, al no haberse legislado en materia de prestaciones de trabajo, los alcances de los cambios laborales son limitados; en México los mínimos de salarios, vacaciones, aguinaldos, primas, reparto de utilidades y demás son bajos, y más con la figura del outsourcing (uso de intermediarios en la contratación) que no se prohibió con esta reforma, como se manejó en un principio que se haría.

La disminución de la tasa de sindicalización en el país va asociada al crecimiento del outsourcing, al igual que la precariedad en la calidad del empleo; así que la reforma recién aprobada, si bien es positiva, tiene alcances limitados y con temporalidad diferida.

Del Gobierno de AMLO se esperaba una reforma laboral de mayor calado, sobre todo por el discurso de López Obrador como candidato, donde se reiteraba que se pondrían por delante los intereses de los más desposeídos, como son los asalariados de México, sin embargo, quedó corta en sus alcances la reforma laboral. ¿Será?