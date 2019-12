CONFLICTOS DE ALTURA. Las confrontaciones en Morena no cesan; cuando no es un conflicto, es otro. Aún no arreglan sus diferendos Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky porque, a pesar de que hace unas semanas, con mediación de Claudia Sheinbaum, según se dice enviada por AMLO, salieron a dar una conferencia conjunta la presidenta del Comité Ejecutivo y la del Consejo Nacional, anunciando que ya habían tomado acuerdos para la renovación de las dirigencias y celebración del Congreso Nacional; días después corrigieron la plana y volvieron a salir a los medios mostrando sus desencuentros, sin reconocerse una y otra la autoridad ni propuestas de cada quien.

A la fecha en Morena sigue paralizada el cumplimiento del resolutivo del Tribunal Electoral que les ordenó reponer el procedimiento de renovación de sus directivas, ya que cada uno de los aspirantes por su lado ha convocado a sus seguidores; Bertha Luján lo hizo para este sábado 30 de noviembre, y pretende por su lado realizar un Consejo Ampliado y tomar acuerdos respecto a la renovación de las directivas, sin consultar a los otros grupos que apoyan a Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, que, por su parte, promueven la realización de encuestas abiertas para nombrar a los dirigentes de Morena. En tanto no hay acuerdos en el partido gobernante y las diferencias sigan, no estarán en condiciones de nombrar la nueva directiva nacional ni respetar el mandato del Tribunal Electoral. ¿O no?

DIPUTADOS CONTRA SENADORES. Aparte del conflicto por la dirigencia nacional en Morena, se suma ahora una controversia entre Poderes, toda vez que la Cámara de Diputados acordó reducir el salario de los senadores, según bajo el argumento de la austeridad, y con el razonamiento de que ningún integrante de las Cámaras puede ganar más que otro.

Históricamente los senadores siempre han ganado más que los diputados, quizá porque el reparto de su presupuesto se hace entre menos, porque mientras que la Cámara de Diputados tiene 500 integrantes, en la del Senado son 128, seguramente por eso les ha tocado mayor reparto.

Ahora, con la aprobación del presupuesto, sin ninguna cortesía política, ni diálogo entre Poderes, la Cámara de Diputados decidió invadir la esfera del Senado, y sin su consentimiento, les bajaron el sueldo en un 30 por ciento. Inmediatamente vinieron las reacciones, y algunos diputados argumentaron que no debería haber legisladores de primera ni de segunda, ni legisladores con más privilegiados que otros, negándose a hacer la enmienda a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que los senadores proponen, a efecto de poder seguir ganando lo que venía percibiendo, que son formalmente 105 mil pesos, más las compensaciones, gastos de representación y comisiones, que seguramente reciben.

La controversia está, porque la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos ya está aprobada, y tendría que devolverse al pleno para su modificación, a lo que ha dicho Mario Delgado que no es posible, y están buscando salidas para hacer la enmienda.

Más que un plan de austeridad, lo que divide a los senadores y diputados de Morena es un conflicto político, porque se están alineando para la sucesión del 2021 y 2024, por eso los diputados vieron el momento para colocar piedras en el camino al proyecto del coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, quien aspira, igual que Marcelo Ebrard (apoyado por Mario Delgado), a ocupar la silla que deje AMLO. Los real es que las ambiciones y aspiraciones los confrontan y exhiben, se portan muy parecido a los del PRIAN. ¿O no?