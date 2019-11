Economía y unidad en riesgo

MAL PRONÓSTICO. En el tema del desarrollo económico (igual que en seguridad y narcoviolencia) las cuentas no han sido favorables en el poco tiempo que lleva el Gobierno de López Obrador. Cierto que la precariedad en el empleo en México, la desigualdad y la pobreza, son problemas que fueron heredados de Gobiernos del PRIAN, también es real que el aumento al salario mínimo que se dio en el primer año de AMLO fue histórico, porque no había antecedentes de aumentos del 20 por ciento en los últimos años, como aumentó al inicio del Gobierno de AMLO. Sin embargo, el desempleo en México no solo no ha disminuido en los primeros meses del Gobierno de López Obrador, sino que ligeramente ha aumentado, lo cual es un indicador que debe preocupar.

Según los datos del Inegi, la población desocupada en el segundo trimestre del 2019 subió del 3.3 al 3.5 por ciento, y la población subempleada, en ese mismo periodo, aumentó del 7.1 al 7.7 por ciento, considerando un universo de 59.4 millones de personas ocupadas en el país, de las cuales, más de un 60 por ciento labora en el sector servicios y como asalariados.

Pese al aumento de los beneficios a la población en condición de pobreza que se han dado en este Gobierno, porque hay más apoyos a través de la Secretaría de Bienestar, y más recursos que se entregan en lo individual para adultos mayores, discapacitados y jóvenes a través de becas y programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, la OCDE (Comisión para la Cooperación y el Desarrollo Económico) pronostica que el crecimiento económico en México en 2019 será menor de los esperado. Muy lejos del 4 por ciento que AMLO aspiraba, y del 2 por ciento que luego puso como meta. Según la OCDE, la cifra del crecimiento será del 0.2 por ciento, lo cual es un indicador preocupante y mucho menor al crecimiento deseado.

Se espera que en 2020, con los aumentos de salarios y aumentos al consumo, así como con un crecimiento de la productividad, se pueda mejorar el desarrollo económico del país. ¿Será?

En pocas palabras, pese al combate a la corrupción, que es la prioridad del Gobierno de López Obrador, a la austeridad republicana y al aumento de los beneficios a población vulnerable, la economía mexicana no va bien en el primer año de AMLO. Es verdad que hay factores externos que no ayudan, pero también hay decisiones internas en economía y en la distribución de los presupuestos que no están incentivando el desarrollo productivo y crecimiento económico del país. ¿O no?

DE PUNTITAS. La unidad en Morena está sostenida con alfileres; según trascendidos, AMLO tuvo que hablar con Claudia Sheinbaum para que ella, a su vez, fuera la intermediaria entre Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, y que ambas dieron conferencia conjunta anunciando la unidad interna. Sin embargo, la división entre los grupos de Morena es muy fuerte y no se elimina por decreto. Tanto a nivel nacional como local hay confrontaciones y descalificaciones. No hay historias ni trayectorias que los unan, lo único que les unió fue el apoyo para que AMLO fuera presidente, y una vez ganando, los egos y las ambiciones los divide. ¿O no?

POLÉMICA. Despectivo y con olor a misoginia, es el análisis de Rigoberto Ocampo respecto a las mujeres solas y madres solteras, en su columna publicada el 20 de noviembre. Su lenguaje es impropio, más viniendo de un subsecretario de Educación.