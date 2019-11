El 2021 divide a Morena

DISPUTA EN MORENA. El conflicto entre los legisladores de Morena en el Congreso del Estado es solo una parte de las disputas que se viven al interior de ese partido en Sinaloa. A la fecha no tienen una dirigencia estatal y están sin representantes en la entidad desde hace más de un año; se supone que estaban en proceso de elegir dirigentes, pero fue suspendida la elección a nivel nacional. Tampoco hay un liderazgo en Morena Sinaloa que los unifique; al contrario, se pegan fuerte y rudo entre las cabezas visibles y se descalifican. Recientemente el Químico Benítez, al referirse a Graciela Domínguez, dijo que “ella no representaba a Morena”, que venía del PRD, era “neomorenista” y no representaba a la cuarta transformación.

De igual forma, cercanos a Rubén Rocha Moya acusan al Químico de alejarse de los postulados de Morena y de ser traidor de la causa; igualmente hablan mal de Jaime Montes, el coordinador de delegados, a quien lo menos que le dicen es que es “un inepto”, incluso lo acusan de malversar recursos y ser traidor.

Hay cruces de acusaciones internas, y en todos hablan de traición a los postulados de Morena; por ejemplo, los señalamientos a la diputada Victoria Sánchez han sido fuertes, invadiendo su vida privada, igual con algunos otros legisladores locales. Se confrontan cercanos y contrarios de Rocha, con guerra sucia, metiéndose en la vida personal. A la diputada Emilia Guerra, cercana al grupo de Graciela Domínguez, la han golpeado y han invadido su vida personal, tratando de exhibirla con señalamientos de bajo nivel.

Las disputas entre legisladores locales forman parte de los pleitos al interior de Morena, y de los grupos se están confrontando y alineando desde ahora en la ruta de la sucesión del 2021.

Por un lado está Rubén Rocha, con una fracción de diputados locales, que coordina la diputada Graciela Domínguez; este grupo se supone es el mayoritario en el Congreso del Estado, sin embargo, sorprendió que la disidencia interna a ellos (que se dice se ha agrupado con el Químico y con Jaime Montes) haya crecido y que hayan intentado destituirla, porque aún cuando conserven mayoría para sostener a Graciela Domínguez, 10 diputados en la disidencia son muchos, de un grupo de 22 legisladores locales.

FUTURISMO. Se incentivan los conflictos por el futurismo, y eso no les ayuda, menos el que un grupo, desde ahora, quiera ser el hegemónico en Morena y pretenda controlarlo todo, como se observa en el entorno de Rubén Rocha Moya, a quien se ve apurado por asegurar respaldos para la candidatura a gobernador.

Aun cuando el senador lleve ventaja en su proyecto, debe aprender a compartir poder, ceder espacios de decisión, concertar y darles el lugar a cada uno de los diputados y los grupos. Aparte, pedir desde ahora, como lo hacen algunos de sus cercanos, “subordinación total al proyecto Rocha” tampoco es correcto, porque los divide más. Deben entender que aún hay camino por recorrer y habrá juego interno, disputas y diversos liderazgos. ¿O no?

Aparte, aún es prematuro afirmar quién será favorecido con la candidatura, hay que recordar que en la política “del plato a la boca se cae la sopa”, y en el camino deben ser capaces de sumar, integrar, negociar y respetarse. ¿O no?

Todo es incierto, incluso cómo llegará Morena al 2021, porque si siguen con tanta división, excesos con sus alcaldes, golpeteo entre ellos, problemas con la seguridad y la economía, lo único que hacen es favorecer a otros. ¿O no?