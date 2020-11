Elección en EUA y misoginia

ELECCIÓN ENTRAMPADA. No es la primera vez que las elecciones en Estados Unidos se enredan; por la prolongación del cómputo de los votos en algunos estados, por lo cerrado de la contienda y por las acusaciones de fraude electoral. Paradójicamente, el presidente de Estados Unidos acusa de alteración de resultados, dice que se paró el cómputo en algunos estados y que “repentinamente empezaron aparecer boletas electorales que benefician a un solo lado, al de Joe Biden”. Donald Trump ha demandado judicialmente para que algunos estados detengan el cómputo, hasta que un inspector de cada partido político esté presente en cada condado para verificar resultados. En dos estados le dieron revés a su petición, advirtiéndole los jueces que no presentó evidencias sólidas que confirmen sus afirmaciones. Solamente en el estado de Pennsylvania ha prosperado su petición para que los observadores de su equipo de campaña puedan supervisar el conteo de votos.

Lo que dicen algunos expertos en Estados Unidos es que, ante la cercanía de Biden de obtener los 270 votos electorales que requiere para ser el próximo presidente de los EUA, por tener ya seguros 264 votos, mientras que Trump solamente tiene 214, el actual presidente está apostando a generar un crisis postelectoral, desconociendo la legalidad de los resultados para, de esa forma, tratar de forzar la prolongación de su mandato.

Lo real es que, aún cuando no hay resultados definitivos aún, el más cercano de obtener la victoria es Joe Biden, frenando las posibilidades de Donald Trump de ser reelecto. No hay todavía certeza de ello, pero todo apunta a que la reelección de Donald Trump puede quedar frustrada. Con lo que sería el decimoprimer presidente en los EUA que no logra ser reelecto en los últimos 100 años. ¿Será?

LA CRISIS IMPACTA EL RESULTADO. La situación económica que se está viviendo en EUA, producto de la parálisis generada por la pandemia, está impactando la intención de voto; antes de la pandemia, Trump tenía mejores condiciones para su reelección, sin embargo, amplios sectores de los Estados Unidos están inconformes con el manejo de la crisis de salud con motivo del coronavirus.

Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios y de muertes con motivo del COVID-19: casi 10 millones de personas contagiadas y más de 240 mil fallecidos por la pandemia. Y en la medida que se prolonga la crisis de salud, se extienden las afectaciones económicas, sin que a la fecha se haya podido regularizar las actividades productivas y comerciales.

Primero fueron Nueva York y Nueva Jersey los focos de contagio, y ahora se ha desplazado hacia el sur, particularmente en Texas, California y Florida. Y entró ya la segunda vuelta en Illinois y Nueva York. Ni con sus fortalezas económicas han podido frenar el alto número de muertes y contagios, por ello los reclamos a Trump, porque además les pega en los bolsillos. ¿O no?

MISOGINIA DE ESTRADA FERREIRO. No es la primera vez que Jesús Estrada Ferreiro se confronta con mujeres; lo ha hecho con feministas, periodistas, la síndica procuradora y ahora con la diputada Graciela Domínguez. Estrada Ferreiro tiene un gabinete priista, llegó por Morena a la alcaldía, pero gobierna con prepotencia y arrogancia. Aparte de misógino, tiene un Gobierno con opacidad y corrupción. O si no, ¿cómo se explican sus retenes recaudadores de Tránsito y Policía Municipal? Está desesperado por cobrar predial, y se enoja porque no hacen las cosas como él ordena. Se le olvida que el Congreso del Estado es otro Poder, y quiere dar órdenes y que las acaten sin revisar. ¿O no?