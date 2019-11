Inseguridad e incapacidad

INSEGURIDAD EN AUMENTO. A casi un año de haber iniciado el Gobierno de AMLO, las estadísticas en materia de seguridad son preocupantes; hay un incremento significativo del número de asesinatos, comparado con el último año del Gobierno de Peña Nieto, que fue el más violento en los últimos sexenios. Con AMLO, de enero a octubre del 2019, se registraron 29 mil 547 homicidios, superando la cifra del 2018, que cerró con 28 mil 868 asesinatos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mes de octubre cerró con 94 personas asesinadas por día en México, y cuatro personas ejecutadas por hora, lo cual confirma la gravedad de la situación. No hay tregua en la violencia. Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Baja California, entre otros, figuran como estados con alta presencia del crimen y hechos de narcoviolencia.

Lo preocupante es que el presidente insista en mantener inalterable su estrategia y Gabinete de Seguridad, que se ha mostrado incapaz de controlar las olas de violencia que se viven en varias partes del país. Toda la apuesta está en la presencia de la Guardia Nacional, así como el apoyo a los sectores a través de programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo que se pretende desincorporar a jóvenes que han tomado el camino de la delincuencia. También se busca a través de becas, como la Benito Juárez, mantener en las universidades a los jóvenes y crear oportunidades de empleo en las zonas de mayor lejanía y lugares serranos.

Los proyectos para apoyar a jóvenes y comunidades son positivos, pero sus resultados se verán a mediano y largo plazo, y quien sabe si de los frutos deseados, porque en las entidades con alta incidencia del narcotráfico es muy difícil que con 3 mil 600 pesos que se dan a jóvenes que no estudian ni trabajan, se erradique su vinculación con el crimen. La delincuencia paga mucho más, y la narcocultura, lamentablemente, en muchas comunidades de la sierra y con pobreza extrema ha penetrado y es difícil erradicarla.

Aparte, mientras no se combatan a fondo las adicciones y la demanda de estupefacientes en México y en EUA, mientras no se frene el flujo de armamento de alto poder y de millones de dólares que llega a los cárteles de la droga en México, y no se ataque el lavado de dinero y la narcopolítica, y siga prevaleciendo la impunidad y deficiencias en el sistema penal, seguirán siendo muy bajos o nulos los resultados en seguridad. ¿O no?

SIN CAPACIDAD. Además, no se ve que haya una estrategia bien diseñada por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ni siquiera un buen diagnóstico de la presencia de la delincuencia organizada en el país ni en las zonas de mayor riesgo. En Sinaloa los rebasó la delincuencia, y en Sonora, aún siendo originario de esa entidad el secretario de Seguridad, se le ha visto improvisado y desconocedor del tamaño que tiene el cáncer de la delincuencia y violencia en el país. ¿Será?

SIN AUTONOMÍA. Desde 1824 se ha buscado en el país la división de Poderes; sin embargo, no se ve que haya avances significativos en México sobre el tema. Al revés, como en los mejores tiempos del PRI, el presidencialismo está en todo su esplendor. El presupuesto, siendo competencia de la Cámara de Diputados, se define en la Presidencia y en la Secretaría de Hacienda. Los diputados y diputadas de Morena solo avalan lo que les indican desde ahí. ¿Será?