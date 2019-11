Polémica y división en Sinaloa

SIGUE POLÉMICA POR CASO CULIACÁN. No logra aplacarse la polémica por el operativo fallido emprendido para la detención de Ovidio Guzmán. El secretario de Seguridad y el titular de la Sedena este miércoles dieron una explicación detallada, que generó dudas, porque hay contradicción con la versión original de apresuramiento y falta de planeación del operativo. Dijeron que desde abril se empezó a diseñar el plan, y que la detención había sido solicitada por un juez estadounidense.

AMLO también contestó algunas interrogantes el jueves, generando polémica la intervención de EUA, si pidió la detención Donald Trump, lo cual es obvio, por tratarse de una “detención con fines de extradición” a Estados Unidos.

La polémica no es si fue correcto liberarlo, en las condiciones de alto riesgo en que se colocó a la ciudadanía no había de otra; el debate es sobre las causas y los responsables de las fallas. Es claro que se filtró la información al Cártel de Sinaloa, y que ellos tuvieron mejor nivel de organización y respuesta táctica, cercando a las fuerzas armadas. ¿O no?

Lo preocupante es que no se ven condiciones de éxito en el corto plazo en temas de seguridad; Estados Unidos siempre le pide al Gobierno la detención de cabezas de los cárteles de la droga, pero no colabora frenando el consumo en su país, menos, detiene el flujo de armas y millones de dólares que vienen desde allá a fortalecer a la delincuencia. México solo no puede, si el Gobierno de Estados Unidos no asume su corresponsabilidad, y no se ve a Donald Trump dispuesto a hacer acuerdos de igual a igual con México.

Es complicado también, porque Alfonso Durazo no tiene la experiencia ni el perfil para la gravedad del problema; y el desgaste que ya arrastra el secretario de Seguridad impactará al presidente si insiste en sostenerlo. ¿O no?

DIVISIÓN EN SINALOA. La división a nivel nacional de Morena tiene expresión también en Sinaloa. Aquí, la mayoría de alcaldes de ese partido, y una parte de legisladores federales, entre los que destaca Rubén Rocha Moya y Merari Villegas, se sumaron a la campaña del diputado Mario Delgado; lo que significa que, entre otras cosas, compartían la petición de que el proceso interno se suspendiera, por no ser confiable el padrón de Morena, ni tener certeza la elección en curso.

Los alcaldes de Culiacán, Mazatlán y Ahome también están en ese grupo de apoyo a Mario Delgado, mientras que Yadira Marcos y varios diputados federales y locales respaldan a Bertha Luján reprobando la intervención de Tribunal Electoral y la suspensión del proceso electivo.

Llama la atención que el grupo de Rubén Rocha se muestre dividido en el tema de la elección nacional, y que sus aliados no coincidan en las candidaturas a apoyar, ni sobre la suspensión del proceso y la intervención del Tribunal Electoral.

Aún no arrancan las definiciones del 2021, y ya van por diversos rieles. ¿Será?

INVITACIÓN A DEFENDER LA LIBRE EXPRESIÓN. Este martes 5 de noviembre, a las 9:45 horas, afuera del Supremo Tribunal de Justicia, alzaremos la voz en defensa de la libertad de expresión. Desde hace tres años el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen, me demandó pidiendo indemnización, por supuesto “daño moral”. El argumento es que en mis columnas me refiero a él y enumero sus excesos como persona pública, así como el abuso de poder en el que incurre como exrector y dirigente del PAS, que usa a la UAS como bastión político. Te esperamos.