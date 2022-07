Terrible crisis de artilleros aztecas

No es nuevo el tema de la falta del surgimiento de buenos delanteros de las fuerzas básicas de los clubes profesionales del fútbol mexicano, debido a diferentes circunstancias y la situación en el presente se agrava más, por lo que está viviendo el equipo de las Chivas que al tener lesionado a José Juan Macías, no puede encontrar a otro delantero de origen azteca que llene su lugar.

La gran desventaja que tiene el Guadalajara es por el hecho de que al contar con puros jugadores nacionales, su mercado de oportunidades se reduce notablemente, ya que en la actualidad en la mayoría de los cuadros de la primera división sus delanteros son extranjeros, por lo cual le dejan muy pocas opciones a los tapatíos.

Además, los contados artilleros mexicanos que tienen actividad en otros equipos, se ve difícil que sus directivas quieran desprenderse de ellos y por si fuera poco los jóvenes que vienen de sus fuerzas básicas no llenan los requisitos para ser titulares en la máxima situación como le está pasando al Guadalajara.

Por lo tanto, creemos que la Liga MX que dizque se preocupa por buscar constantes mejoras a su circuito, debería sacar un acuerdo que diga que debe ser obligatoria la participación de un delantero mexicano en cada uno de los 18 equipos en los partidos oficiales.

Porque de otra manera no vemos por dónde pueda terminar este problema, que se resiente más en el equipo de las Chivas que cuenta con puros nacionales y lamentablemente no ha podido sacar figuras de sus fuerzas básicas, como sucedió con Javier Hernández y Alan Pulido.

ENTRADÓN. No queda la menor duda de que también en el futbol femenil profesional, hay enormes diferencias y nomás por citar una, le tenemos el dato de que en el juego inaugural de la Eurocopa que se disputa en Inglaterra que las locales ganaron 1 por 0 a Austria, se estableció un récord de asistencia con 68 mil aficionados y en la ciudad de Monterrey que es sede del premundial femenil, en la primera jornada que jugaron juntos México el anfitrión y Estados Unidos la potencia número uno a nivel mundial entre ambos apenas rebasaron los 10 mil espectadores.

Es evidente que para los europeos es mucho más atractivo y de mayor interés su evento, que para los mexicanos la eliminatoria de Concacaf, aunado a que el balompié de las damas va en franco crecimiento, pero todavía no acaba de crearle pasión a los aficionados que siguen prefiriendo a la liga varonil.

Y el panorama del premundial se va a poner peor, si el tricolor no llega a la gran final.

A CASCAREAR. El equipo Princess que se encuentra en proceso de restructuración para la próxima temporada de verano de la categoría plus ultra de 68 años y mayores, está convocando a sus jugadores y a todos los que quieran ir, para jugar este sábado una cáscara a partir de las 16:30 horas en el campo dos de Ciudad Universitaria.

El llamado fue realizado por el popular y hábil delantero Oscar 'pochole' Beltrán, quien forma parte del grupo que está rearmando al once zapatero.

Pues mi raza de Chavorrucos, sino quieren quedarse encerrados en casa el sábado por la tarde y mucho menos que la fiera de la casa los esté regañando, jalense para la cancha de CU a pasarse un buen rato.

