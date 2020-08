Tesorera de Ahome se hace la víctima

Después de que ejerció violencia política contra la síndica, ahora la tesorera Ana Ayala se hace la víctima porque los regidores le piden informes

Victimización. Después de que por mucho tiempo ejerció violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela (de lo cual hay denuncia y resolución), la tesorera de Ahome, Ana Ayala Leyva, ahora se llama vulnerada en su situación jurídica por los regidores Gerardo Amado, Ramón López Félix y Fernando Arce, a los que denunció ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo vulnerable lo argumenta porque los ediles le solicitaron la información sobre las cuentas públicas y que si no se las otorgaba iban a pedir su destitución. Ahora resulta que la tesorera salió muy delicada cuando no ha tenido ninguna consideración con la síndica procuradora. Más allá de cómo resuelve el magistrado, Ayala Leyva está equivocada al afirmar que no es facultad de los regidores pedirle informes de las cuentas. Para su conocimiento, ellos fueron electos por los votos de los ciudadanos, quienes le dieron el poder, entre otras cosas, para vigilar el correcto manejo de las finanzas públicas. Por el estilo de vida que tiene desde que llegó a esa posición, la tesorera perdió piso. En realidad, Ayala Leyva está acostumbrada a negarse a rendir cuentas, por eso la sentenció el Tribunal Electoral. Y da la impresión que quiere seguir con esa conducta.



Protesta. Un grupo de ciudadanos tomarán hoy a las 09:00 horas las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome en El Carrizo por la turbiedad del agua y el pésimo servicio que presta. Los líderes del Frente Común Ciudadano de El Carrizo, entre ellos Gloria Gastélum, ya no aguantan el problema del agua chocolatosa y los constantes cortes en el servicio. Por eso, el movimiento tiene el respaldo de los usuarios que les produce la indignación el discurso del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y del gerente general de la Japama, Guillermo Blake, de que dan un servicio de primera. La población de la Villa Gustavo Díaz Ordaz no saben en qué mundo vive Chapman.



Oportunismo. Dicen que oportunismo puro es el que mostró ayer el alcalde Chapman. De emergencia, citó a una reunión con comisariados ejidales y comisarios municipales del Valle del Carrizo para anunciar una inversión de tres millones de pesos en la planta de agua potable de Las Isabeles para resolver el problema que denuncian los usuarios. Eso fue para anticiparse a la manifestación de hoy con la intención de dejar sin materia a los líderes del Frente Común Ciudadano de El Carrizo. La reunión fue promovida por Carlos Rosas, comisariado ejidal que en menos de un mes deja esa posición. Jugó el papel de palero del alcalde, igual que el de la Revolución Mexicana, Víctor García. De hecho, se menciona que fueron los únicos comisariados ejidales que asistieron, porque los otros fueron los comisarios municipales, que en la práctica se comportan como sus empleados. Ante ellos Chapman se voló la barda: les dijo que desconocía el problema, cuando ya se ha denunciado desde hace mucho tiempo. Los carriceños dicen que el alcalde se autoengaña.



Imposición. No le faltan “broncas” al director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez. Hay quienes lo acusan de nombrar a Manuel Flores Soto como presidente del Comité Municipal de Futbol cuando no cumple los requisitos del reglamento. Y que fue impuesto porque los futbolistas no lo reconocen y apoyan a Víctor Contreras.



La gestión. Como está escuchando pasos en la azotea de que se puede quedar sin la candidatura a la alcaldía, tras la irrupción del empresario transportista Vicente Pico, a quien algunos morenistas lo apoyan, el diputado local de El Fuerte, Gildardo Leyva, se puso las pilas para posicionarse ante los fortenses. Consiguió que la Secretaría de Desarrollo Sustentable lleve pipas a las comunidades para abastecer de agua a la población ante la pasividad del Ayuntamiento. Por algo el legislador publicitó esa gestión.