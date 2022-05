Tesorería no embargará casas y predios en Ahome

audima

Hay un rezago histórico de 950 millones de pesos en el pago del impuesto predial urbano, y funcionarios de la Tesorería municipal de Ahome están llamando a los contribuyentes a reunirse y conveniar el pago antes de recurrir a los embargos, que se podrían hacer como último recurso para recuperar los adeudos.

El tesorero municipal Antonio Vega explica que, de esta cartera vencida, unos 350 millones de pesos no se podrían cobrar porque pertenecen a predios donados por las constructoras al Ayuntamiento o a edificios del Gobierno del Estado o del federal, pero que están haciendo una revisión a fondo para depurar la lista.

Aparte de las participaciones federales, el impuesto predial constituye la mayor fuente de ingresos del Ayuntamiento, que este año ejercerá un presupuesto de mil 649 millones de pesos, con posibilidades que aumente, y es común que durante los últimos cuatro años, en los primeros tres meses del año se capta entre el 65 y el 70 por ciento del total de la recaudación de todo el año.

Además de los esfuerzos para recaudar más dinero, el funcionario explica que se está llevando a cabo un programa estricto de austeridad: por primera vez no se les dan carros nuevos a los funcionarios municipales, se están reparando los que ya existían, no se les pagan los celulares y se revisan con lupa los gastos que se realizan y no se pagan los que no se justifican y se redujeron los viajes.

Antonio Vega dice que se ha comprometido con el alcalde Gerardo Vargas, y con el gobernador Rubén Rocha, a optimizar los recursos al máximo posible, para que rindan mas y así lo esta haciendo. Cuestión de tiempo para ver resultados.

Popurrí. Se veía venir, que Morena tenía los votos suficientes para aprobar la revocación de mandato para el gobernador, pero resulta que ayer se aprobó no solo con mayoría calificada sino que por unanimidad, con el voto a favor de los diputados que asistieron a la sesión, lo que indica que todas las bancadas, incluidos los priistas, panistas y pasistas, están convencidos en homologar la ley a la federal.

La nueva ley prevé que sea convocada por el IEES, a petición ciudadana del 10 por ciento de los electores del padrón electoral, y solo se podrá pedir en una ocasión tres meses antes de que concluya el tercer año de gobierno. Fomenta la democracia participativa, el buen gobierno, la rendición de cuentas que el gobernante que no gobierne bien o que sea corrupto se vaya a su casa y posiblemente hasta a la cárcel.

INVOCACIÓN. Que no estaba previsto y por lo tanto no vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la reunión nacional de Protección Civil que se efectuó en Mazatlán, y que presidieron el gobernador Rubén Rocha; la coordinadora nacional de PC, Laura Velásquez, y el director de Conagua, Germán Arturo Martínez, quienes ante el balance desolador de la sequía que afecta a 11 municipios de Sinaloa, solo les faltó bailar la danza de la lluvia para invocar la pronta llegada de los huracanes.

“Nos caería muy bien una tormenta y hasta un huracán categoría 1”, dijo Rocha, que por la mañana había asistido a la reunión de seguridad que también se efectuó en el puerto.

