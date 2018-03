Textil-vestido con Senado por TPP y amenaza de Vietnam, cartas paralelas y Economía vs contrabando

* La 8ª ronda del TLCAN del 8 al 18 de abril y Guajardo va con todo; Rayek en Canaive mañana; De Rosenzweig más en White & Case; AMLO, Santa Lucía y sin sustento.



EN EL CONTEXTO de los obstáculos proteccionistas que el controvertido presidente de EU, Donald Trump busca imponer, la rúbrica del CPTPP el jueves pasado en Santiago de Chile, con la presencia de Michelle Bachelet antes de dejar el timón, fue una muy buena noticia.



Tras la polémica decisión de Trump de retirar a EU del esfuerzo multilateral, parecía que el largo recorrido realizado por 12 naciones de la Cuenca del Pacífico naufragaría.



Hubo que empujar fuerte primero en Hanoi y luego en Hawai en el contexto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); Japón con su poderío económico asumió el liderazgo en ausencia de EU.



También México, a través de Economía que comanda Ildefonso Guajardo hizo su parte al disuadir a Canadá, nuestro aliado en TLCAN, para cerrar filas.



El punto era aprovechar el camino andado, que en el caso de los miembros del TLCAN se constituyó como un primer ejercicio para modernizar nuestro convenio trilateral. Claro que por las peticiones que puso en la mesa Robert Lighthizer esa historia, ya lo sabemos, se ha complicado.

Obviamente los 11 países integrantes del CPTPP, tuvieron que hacer esfuerzos para que esa negociación no se descarrilara. En el caso de México un rubro que se tuvo que sacrificar fue el de textil y del vestido.



Para no recomponer todo lo ya negociado en el TPP con EU, las condiciones que abrirían a esa cadena el enorme mercado del vecino país se mantuvieron en favor de algunos países asiáticos y en particular con Vietnam, que es el enemigo a vencer en ese terreno.



La verdad es que Economía no tuvo mucho margen de maniobra, pero ahora las industrias textil agrupada en Canaintex de José Cohen Sitton y la del vestido en Canaive que comanda Samuel Gershevich se encuentran en una encrucijada.



La firma pública de Vietnam que es Vinatex, es la más grande del mundo en materia textil y maneja condiciones de mercado insuperables.



Obviamente nuestra industria está preocupada. Ya ha expresado su problemática a Economía quien reconoce que en lo del CPTPP había que mantener una visión de Estado.



El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto va a buscar subsanar a través de robustecer los controles para detener el contrabando y la subfacturación vía el SAT de Osvaldo Santín.



Obviamente en ese gremio, siempre muy institucional, no todos están tranquilos en cuanto a que dicho apoyo sea suficiente para enfrentar la futura competencia vietnamita.



En ese contexto le platico que ya hay contactos con el Senado para que el CPTPP no se apruebe conforme a las condiciones que están signadas.



Aparentemente Canadá y Vietnam suscribieron una carta paralela que modificó las condiciones de apertura a lo textil conforme a lo que se plasmó con EU, cuando aún era miembro del acuerdo multilateral.



Una opción de esta naturaleza podría explorarse a fin de evitar una posible afectación de la industria textil-vestido de México.



Así que la fiesta del CPTPP habría aún que reservarla porque no todos quedaron contentos.



* * *

Y RESPECTO A las negociaciones del TLCAN, fijese que ya hay fecha para la 8ª ronda a realizarse en Washington. Será del 8 al 18 de abril y la intención de México es empujar con todo para cerrar en mayo a más tardar, antes de las elecciones de México, la contienda política en Ontario y Quebec y las intermedias en EU. En el siguiente encuentro se podrían concluir al menos 50% de los capítulos y avanzar en los temas más álgidos, que es en donde está el quid, dadas las posiciones proteccionistas de Donald Trump y del propio Robert Lighthizer, experto en gestiones comerciales, tanto para el gobierno de Ronald Reagan como en el ejercicio privado en una firma legal en NY. Habrá que ver.



* * *

MAÑANA SE FORMALIZARÁ el cambio de timón en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive). Van a concluir 3 años de una excelente labor por parte de Samuel Gershevich, y arrancará Víctor Rayek, influyente fabricante de trajes de caballero y quien emergió como candidato de unidad de ese gremio con 331 mil trabajadores, y que además de las amenazas comerciales, terminó el 2017 con un crecimiento de apenas 0.4%.



* * *

Y AYER EN la poderosa firma legal White & Case se oficializó el nombramiento de Francisco de Rosenzweig como cabeza del negocio ligado a Infraestructura, Energía y Proyectos de Financiamiento en nuestro país. Seguro más adelante se oficializará. Esta es una de las 4 áreas importantes de la multinacional, junto con mercado de capitales, fusiones y adquisiciones y litigio. De Rosenzweig, que se incorporó a White & Case en 2016, colaboró antes en Economía, para SHCP por 7 años y la CRE por casi una década. Así que además de su expertis en lo comercial, conoce de sus nuevas responsabilidades.



* * *

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador categórico aseguró ayer que con él en la presidencia, el NAICM estará en Santa Lucía para ahorrar el costo de la edificación del que ya está en proceso. Hay un problema técnico. Con ello daría al traste con el único “hub” que tiene la aviación mexicana. Imagínese primero un vuelo local al AICM y luego correr a Santa Lucía para el internacional. Queda claro que el político no tiene idea de lo que dice. Además una doble operación aeroportuaria aumentaría costos y precios de los boletos.