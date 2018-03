Tibia respuesta. Aun y cuando el riesgo para los habitantes de San Ignacio pudiera ser inminente, la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sido tibia ante la denuncia hecha por Conselva por el supuesto derrame de solución cianurada al río Piaxtla. Hasta el fin de semana no terminaban los muestreos en el afluente del cual se abastecen las poblaciones y extraen algunos de sus alimentos. Aun así, la autoridad no define si hará o no un procedimiento administrativos o le finca responsabilidad a la empresa.

¿Y Ecología? El trabajo de la directora de Ecología Municipal en Mazatlán, Patricia Peraza, y sus inspectores se ha visto rebasado por ciudadanos inconscientes que han tomado el margen del estero del Infiernillo para arrojar todo tipo de desechos. Solo basta transitar por esta parte de la ciudad para darse cuenta del nivel de contaminación en la zona de manglares y en el canal de navegación. El esfuerzo que han realizado organizaciones civiles por mantener limpio ese humedal se ve opacado por la insensibilidad de la gente y por una autoridad que no quiere o teme poner mano dura en contra de los que contaminan.

¿A qué le teme el gerente? Adalberto Becerra Ruiz es el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán y suma meses en el cargo, pero aún nadie sabe explicar las razones por las cuales se niega a dar entrevista a los medios de comunicación. Al funcionario le incomoda responder a las preguntas de los periodistas, aun en casos en los que la ciudadanía requiere de saber las acciones preventivas que se realizan para prevenir un desabasto. La afluencia masiva de turistas pondrá a prueba la eficacia de la Jumapam durante el periodo vacacional de Semana Santa. La Jumapam asegura que se tiene garantizado el abasto del vital líquido. De no ser así, dudamos de que el gerente salga a dar explicaciones a los ciudadanos como empleado público que es.

Pierde oportunidad. La panista Sylvia Treviño fue ratificada como la segunda en fórmula con Héctor Melesio Cuen Ojeda por la senaduría de la República. Con ello quedó descartada la diputada federal Nadia Vega de Olivas. Pero no crea usted que la legisladora perdió del todo. Se sabe que por la influencia que ha ganado en los últimos años logró colocar a familiares inmediatos en las listas de candidatos a regidurías en Mazatlán, unos por la vía plurinominal, otros por mayoría relativa, y convenios para colocar a otros más en cargos municipales en caso de ganar el PAN las elecciones. La mismos, pues, que hizo cuando, pese a la derrota de su partido, logró colocar a su señora madre en el cabildo de Mazatlán y otros más en trabajos públicos. Así, al perder el PAN, ella sigue ganando.

Incongruencia. En momentos en los que la administración estatal invierte mil 100 millones de pesos para mejorar la imagen turística de Mazatlán, en calles y avenidas principales se han instalado “en forma hormiga” paraderos con publicidad en los que se incluye el sello del gobierno estatal. La medida empieza a ser criticada ya que uno de los mayores problemas de imagen de la ciudad es precisamente la contaminación visual que el sector comercio se ha negado sistemáticamente a disminuir. Ahora, con el mal ejemplo que pudiera estar dando la administración que preside Quirino Ordaz Coppel, mucho menos aceptaran retirar el exceso de anuncios publicitarios de la vía pública.