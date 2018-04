Tibias. Las campañas de los candidatos a senadores y diputados federales no despegan, se ven muy tibias, pese a que los priistas dicen que están con todo, al igual que los panistas, quienes recorren los distritos que les corresponden. Pero al preguntarles a los ciudadanos si sabe quiénes son los candidatos de su distrito, la mayoría dice que no. Están más enterados de los candidatos a la Presidencia de la República, pero de diputados no saben nada, y al decirles que el próximo mes inician campaña los candidato a diputados locales y no les agrada al tener que recibir tantos aspirantes, pues también faltan los que van por la presidencia municipal.

Iluminar, pero a otro lado. Los errores que deberán ser solucionados en las calles recién adoquinadas del Centro Histórico de Mazatlán parecen no cesar. Apenas el lunes, los obreros empezaron a taladrar adoquín recién pegado en la calle Roosevelt para abrir canaletas pluviales y ayer el INAH apuntaba más errores. Las luminarias instaladas en el viejo casco no consideraron el paso correcto de peatones ni la sobreiluminación que da a la cara de transeúntes con lo que el INAH está en proceso administrativo con el ayuntamiento para mover todas las lámparas.

Se acabó la vigilancia. Los vecinos de Pradera Dorada estaban contentos porque durante toda la semana del Tianguis Turístico les pusieron de planta una patrulla a la entrada del fraccionamiento, en el entronque que hace con el Libramiento Mazatlán. Lo malo es que durante los últimos días esta brilla por su ausencia, por lo que ven que claramente fue todo para cuidar ese acceso de la ciudad durante el Tianguis, y no para reducir la inseguridad, que es el pan de cada día en esa colonia.

Quirino delega tareas. El gobernador citó ayer al sector empresarial de Mazatlán para repartir reconocimientos a los participantes en el Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018, pero terminó por dar advertencias y repartir tareas. El primer mandatario de la entidad advirtió que luego el evento turístico no se debe bajar la guardia, por el contrario, se debe dar mayor impulso a los proyectos pendientes para potenciar a Mazatlán y en ello deben tomar parte de forma activa todos los sectores. Falta que el gobernador logre terminar con la desunión que ha caracterizado al sector poco proclive a los planea ambiciosos. Otras de las advertencias fue el cuidar las obras hechas, esto en medio de reportes de ataques vandálicos a la infraestructura recién construida en el faro y las calles del centro.

Una de cal. A propósito de vandalismo, ayer la actuación inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logró detener a un joven grafitero que supuestamente dañó la infraestructura recién pintada en las calles del centro. El logro fue reconocido al personal que encabeza el secretario Ernesto Soto, solo que los críticos abundaron que la misma eficacia debería de ser demostrada en otros hechos de mayor impacto, como los robos, asaltos y homicidios.

Coreografía política. Ayer, una sección del malecón, la ubicada a un costado de la plaza Valentinos, en Mazatlán, se convirtió en una pista de baile y canto durante la grabación que el personal del Partido Movimiento Ciudadano hizo a militantes y simpatizantes, quienes hicieron la coreografía de Movimiento Naranja. Algunos esperaban ver al niño cantante yuawi, popular por el promocional.