Tibieza en entrega de apoyos

Un grupo de habitantes del campo pesquero Lázaro Cárdenas, perteneciente a la sindicatura de Topolobampo, se manifestó ayer en Palacio Municipal en contra del colectivo Aquí No porque impide recibir apoyo del gobierno municipal bajo el argumento que en realidad los manda la empresa Gas y Petroquímica de Occidente que impulsa el proyecto de la planta de fertilizantes.

Los integrantes de ese colectivo en esa comunidad no permiten que les lleven despensas, material rústico, etc., en lo que no están de acuerdo porque ellos tienen necesidad y más ahora que está la veda de algunas especies marítimas, como el camarón.

No es la única comunidad que está dividida por el caso de la planta de fertilizantes, pero eso no puede entorpecer la aplicación de las políticas sociales del gobierno municipal.

No es posible que la administración municipal no haya tenido la capacidad de resolver ese problema.

Si el personal de la comuna lleva el apoyo y si alguien pretende obstaculizar su entrega, para eso está la fuerza pública.

Por eso suena hasta extraño que el grupo de habitantes del campo pesquero llegue al extremo de manifestarse salvo que en el fondo quieran crear un ambiente adverso al colectivo Aquí No.