Tiempo de negocios

El director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevares defendió que el avance total de la recuperación del Ferrocarril Chiapas-Mayab (FCH-M), es del 67%.

Esencialmente argumenta que el gasto acumulado de los recursos para el rescate de la línea es de cuatro mil 065.1 millones de pesos de los seis mil 058, que, como se reconoció en la entrega del 25 de agosto, es correcta.

En una carta precisa que actualmente existe un avance del 90% de las obras y que, en lo particular en la línea de Chiapas (costa del Pacífico), se colocan 70 mil durmientes, lo cual está muy bien porque es el trabajo del gobierno, tras una recuperación tan larga, de casi 10 años.

El funcionario reconoce en la misiva que nos envió, como se expresó en este espacio, “la problemática de la baja velocidad” y adelanta que “se recuperará durante este año”, tanto en la línea de Chiapas como en la del Mayab.

Resulta importante esta precisión y la intención expresa de que “las acciones de modernización avancen según lo programado”.

Sin embargo, es de reiterar que uno de los principales nudos de esta modernización del FCH-M, se concentra en la Línea del Mayab, en lo particular en Campeche, donde contratistas se han enfrentado a grupos de interés y burocracia, ante la inacción del gobernador Alejandro Moreno.

La Coordinación de Operaciones en Campeche, a cargo de Enrique Juárez Morales, está colocando casi 90 mil durmientes en un tramo de vías de más de 60 kilómetros, donde los trenes de trabajo tardan en trasladar los materiales más que el promedio de las empresas privadas.

Cada kilómetro de vía en esta línea abarca un total de mil 660 durmientes, sin embargo la lentitud con la que la empresa estatal mueve los trenes complica que al finalizar 2017 cumplan con el objetivo.

Ojalá lo logren.

A pesar de las fabulosas inversiones desde 2014, la carga ha caído año con año, en esta larga modernización que ya lleva 10 años desde de que el Ferrocarril Genesee & Wyoming renunció a una concesión de 30 años.

En 2012 se movieron 695.7 toneladas netas (medidas por miles); en 2013, un total 599; en 2014, fueron 561.4; en 2015 llegó a 545.4, y en 2016 de plano no se integraron datos del FCH-M en el Anuario Estadístico Ferroviario de la SCT.

Para que la logística ferroviaria sea competitiva se requieren eficiencias precisas para transportar la carga entre un punto A y un punto B; y lo que actualmente es un hecho es que la infraestructura no garantiza los niveles de servicios conforme a las necesidades del mercado.

Es así que los trenes de Ferrosur, de Alfredo Casar, que corren la ruta principalmente mediante derechos de paso, siguen registrando dificultades por la baja velocidad de hasta nueve kilómetros por hora, estándares muy pobres para competir con un TLC en renegociación.

SHF CONTROLA

Efectivamente, Adamantine quiere adquirir el control de Metrofinanciera pero no la va tener fácil porque hoy el socio principal es la Sociedad Hipotecaria Federal. El organismo que dirige Alberto Cano Velez posee alrededor de 35% de las acciones que le dan el control. La capitalizó con cerca de mil 500 millones de pesos y hoy por hoy es una de sus principales fuentes de colocación de crédito. Tan es así que puso como director a Arturo León, su ex director financiero. El otro 65% está diluido entre Banorte de Carlos Hank González y muchos pequeños tenedores de bonos. A ellos se ha acercado el vehículo que lleva Antonio Dávila, que como le refería, ha llamado la atención por su excesiva liquidez para comprar activos.

CRUZ AZUL NO

Confusas señales del Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, sobre el proyecto del nuevo Estadio Azul que ya da por hecho en la delegación Iztapalapa. El tema ni siquiera se ha discutido al interior de la Cooperativa Cruz Azul, que preside Billy Álvarez. La obra va implicar un desembolso de cuando menos 100 millones de dólares que no se tienen, máxime por las inversiones que son impostergables en la planta productiva. En las fábricas de Oaxaca e Hidalgo se están destinando recursos para ampliar la capacidad. La intención de la Máquina Celeste es quedarse indefinidamente en el Estadio Azteca compartiendo la sede con el América tras un acuerdo con Televisa, de Emilio Azcárraga.

PREMIAN CEO

La afamada revista Institutional Investor publicó sus rankings de equipos directivos en Latinoamérica. Estamos hablando de una de las publicaciones financieras globales más reputadas precisamente por sus listados. En el caso de éstos, entrevistan a más de 400 inversionistas y 200 analistas de 16 sectores. En los rankings de este año dentro del rubro de empresas small cap de bienes raíces, México logró los dos lugares de mejor CEO con más votos por los inversionistas encuestados. En primer sitio apareció Lorenzo Berho, de Grupo Vestas, y en segundo destacó Francisco Zinser Cieslik, del Grupo Hotelero Santa Fe.

VA QUINTANA

Bernardo Quintana Kawage se integra a la agencia de relaciones públicas Llorente & Cuenca como Presidente Consejero y miembro del Comité de Dirección. La intención es aprovechar su relación de negocios y experiencia en el sector energético, particularmente en las áreas de oil & gas, agua e infraestructura. En lo organizacional su incorporación fortalecerá la labor de los recién nombrados co directores generales, Juan Arteaga y Rogelio Blanco. Para esta firma que preside Alejandro Romero la suma del ex socio de Grupo ICA marca un hito en la historia del sector de comunicaciones y relaciones públicas.