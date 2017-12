Tiempo del recuerdo

El 6 de diciembre de 1987 consigue su segundo juego sin hit ni carrera el derecho Carlos Ibarra, con los Mayos de Navojoa le ganó 6-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón. También el 6 de diciembre, pero de 1972, los Mayos de Navojoa empataron la marca de más cuadrangulares en una entrada jugando en Mazatlán, fue en la segunda entrada y lo hicieron Jorge Orta, Roberto Ortiz y Carlos Treviño.

LA LIGA Invernal Mexicana se prepara para la postemporada, salvo por la presencia de Iván Terrazas como capitán de los Diablos Rojos de México, vemos un plantel muy joven que sigue en etapa de preparación en busca de un lugar en la LMB. Por lo pronto esa es la meta. El cuerpo técnico lo encabeza el mánager Víctor Bojórquez, bien respaldado con gente de experiencia, como Luis Fernando Méndez, Gerónimo Gil, Javier Cruz, etcétera.

OTRO equipo de playoff, los Toros Bravos de Moroleón con jugadores que pertenecen a los Toros de Tijuana y Bravos de León, también con la mayoría de sus elementos nacidos en la década de los 90. Incrustados dos o tres de más experiencia y bajo el mando de Rafael Castañeda, apoyado por Luis Carlos Rivera que es la representación de los Bravos de León. Y por ahí van los Guerreros de Oaxaca, jóvenes que son dirigidos por José Luis “Borrego” Sandoval. No podía faltar la representación de los Sultanes de Monterrey con su sede en Salamanca, equipo que dirige Alfredo Meza y también con gran despliegue de buenos elementos en su cuerpo técnico. Una auténtica liga de desarrollo que desde ayer iniciaron sus confrontaciones. En la junta que sostuvieron en Guadalajara el comité organizador de la Serie del Caribe se dijo que contarán con 50 millones de pesos para invertir en la ampliación del aforo del estadio, de 12 500 a 16 500 aficionados. Todo esto viendo hacia la celebración de la Serie del Caribe, en su edición 60, que se celebrará en el estadio de los Charros de Jalisco.

TODO esto aparte de otras comodidades buscando tener un escenario de gran presencia en un evento tan importante. Los Charros serán anfitriones por primera vez. Se ampliará la pantalla aparte de otras obras importantes.

SE acerca la reunión anual de las Ligas Menores y Mayores, la LMB se hará presente una vez más y con muchos asuntos por solucionar como el caso de los Generales de Durango. Recibimos un comunicado donde muestran su malestar por la decisión de operar la franquicia desplazando a la actual directiva que encabeza el señor Virgilio Ruiz Isassi. Notamos mucho malestar, pero no sabemos las razones que obligan a tomar esta decisión. Desde el año pasado se han tenido continuos problemas, desde que el parque Pancho Villa no estaba en condiciones de operar un equipo de la LMB. Por eso se retrasó la inauguración en ese inmueble. Supimos que también llegaron a presentarse quejas por el retraso de pagos a los jugadores. Por eso se había dicho que en el 2018 no operaría esta sede, para darle tiempo de que arreglen todo lo pendiente y así dedicarse solamente a lo deportivo. Luego se dijo que siempre sí estarían los Generales en la LMB en el 2018, pero ignoramos sobre qué condiciones se tomó esta decisión durante la junta celebrada en León, Guanajuato. Es decir, que una vez más, los Alacranes de Durango vuelven a estar en el ojo del huracán.