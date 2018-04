Tiempo del recuerdo

Hoy recordamos a Herminio Domínguez. El 14 de abril de 1985 lanzó el segundo de sus tres juegos sin hit ni carrera en la LMB. En esta fecha derrotó 1-0 a los Cafeteros de Córdoba en juego perfecto de 7 entradas. El encuentro se celebró en Campeche. El pitcher veracruzano avecindado desde hace años en Champotón, Campeche, es el único que ha lanzado tres juegos de esta especialidad, aunque aquí mismo vamos a relatar el caso del juego perfecto que se le atribuye en el Quién es Quién de la liga.Fue precisamente el que ahora se recuerda, fue perfecto, pero de 7 entradas. Desde hace tiempo aparece en la guía oficial como juego de 9 entradas, pero no es así, en las primeras guías aparece de 7 y se ignora por qué se le cambió a 9. Los únicos juegos perfectos de 9 entradas les pertenecen a Ramiro Cuevas desde el año 1953 con los Tecolotes de Nuevo Laredo, y en 1978 Horacio Piña con los Rieleros de Aguascalientes —también fue de 9 entradas el perfecto de Óscar Rivera (Yucatán) pero en juego de la postemporada del 2005— Domínguez está empatado con Andrés Ayón, Diego Seguí, Víctor García, Jairo Valenzuela y Don Heinkel, que lo han hecho en 7. Hay uno de 5 y le pertenece a Pascual Coco como juego perfecto.EL CASO que citamos hace unos días, que se cumplió un año más que Carlos “Chueco” Sánchez lanzó juego sin ni carrera en relevo, es parecido al de Ernie Shore, que lanzó juego perfecto en relevo. Fue en las Ligas Mayores con los Medias Rojas de Boston.Sánchez lo hizo el 11 de abril de 1969 con los Sultanes de Monterrey, les ganó 6-1 a los Charros de Jalisco. Relevó al abridor en la primera entrada cuando ya le habían hecho una carrera, entonces procedió a cubrir toda la ruta sin aceptar hit. El caso de Shore lo colocan con asterisco en la lista de los que han lanzado juego perfecto.En el primero de un doble juego el 23 de junio de 1917, en Washington, Babe Ruth abrió el juego y dio bases por bolas al primer bateador, no le agradó el conteo del ampáyer Brick Owens, reclamó y lo botaron del juego. Entonces entró Shore y sacaron en segunda al corredor en intento de robo. Después de ese out procedió a retirar en orden a los 26 bateadores siguientes. Indudablemente que es un juego perfecto, pero en las Ligas Mayores nada más lo reconocen con asterisco. Así sigue. En el caso de Carlos Sánchez aparece aparte de la lista de los que han lanzado sin hit ni carrera en la LMB. De alguna manera se manifiesta como un sin hit ni carrera aislado.casos son muy diferentes a los juegos sin hit ni carrera combinados, que sí están en la lista porque se considera que fue un esfuerzo de todos los que lanzaron. En las Ligas Mayores y en nuestro beisbol así se aplica.a la situación de Herminio Domínguez, aparece con dos sin hit ni carrera y uno perfecto de 7 entradas. Todo esto reconocido y por eso es el único que ha logrado tal cifra en la LMB; un récord aparte. En Ligas Mayores no aparece Don Larsen en esa lista con su juego perfecto del 8 de octubre de 1956 porque fue durante la Serie Mundial, un logro único en la historia, como también citamos el caso de Óscar Rivera, que con los Leones de Yucatán registra un juego perfecto en postemporada de la LMB.