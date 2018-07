Tiempo del recuerdo

Leonel García lanzando por los Tecolotes de Nuevo Laredo dejó sin hit ni carrera a Los Broncos de Reynosa. Esto sucedió el 18 de julio de 1982. También el 18 de julio, pero del año 1999, Dave Cone lanzó juego perfecto con marcador de 6-0 ante los Expos de Montreal en la Liga Nacional.= = = = = =Me gustó el HR Derby de este año en las Ligas Mayores, todo pareció hecho con un script de donde surgió el héroe de la película. Bryce Harper se llevó los honores en su estadio y ante su público, que ahora lo verá como su gran figura, mucho más que nunca. Si había perdido algunos bonos, con esta actuación lo recuperó con creces.Todos los participantes se vieron bien, las competencias muy parejas, tanto así que dejó de ser el tedioso sistema que se tenía. Puede decirse que se ganó mucho con este evento que aparentemente ya no le interesaba ni a los competidores. Caras nuevas y nadie se quedó realmente atrás. Fue un auténtico final de película.Nos llegan más correos y leemos en las redes sociales pidiendo unirme al grupo de los que piden se vuelva al sistema antiguo de armar las temporadas. Respetamos todo este movimiento, pero ya dimos a conocer el día de ayer lo que pensamos y lo que sería mucho mejor hacer para diseñar las temporadas. Creemos que agradaría volver al sistema de los puntos y hasta se puede planear un calendario de 130 juegos o cifra parecida.Tremenda negociación, aunque lo anuncian como temporal, lo que hicieron los Toros de Tijuana con los Tecolotes de los Dos Laredos. Finalmente, los derechos del contrato de Amadeo Zazueta, en esta segunda temporada del 2018, será para Tijuana, que ceden al muy buen jugador Roberto López y al pitcher Sergio Mitre a los Tecolotes. Zazueta se reportará a fines de este mes, en cuanto finalice su compromiso con la selección que nos representará en los Juegos Panamericanos y del Caribe, que está por arrancar en Barranquilla, Colombia.Los Tecolotes están haciendo cambios y se antoja pensar que con razón, de nada sirve decir que tienes un gran equipo cuando no hay victorias. El equipo fronterizo hizo muchos movimientos en el corto receso entre la primera y la segunda temporada, que ahora está en acción, pero no había victorias, y ahora han hecho varias negociaciones, incluyendo esta con los Toros de Tijuana. Nada más es por esta temporada, pero no sabemos si hay alguna cláusula como se acostumbra en este tipo de movimientos. Cláusula donde se indica que se puede hacer definitivo al término de la temporada.