Tiempo del recuerdo

Lauro Cervantes lanzó juego sin hit ni carrera el 4 de agosto de 1990, derrotó 4-0 a los Industriales de Monterrey lanzando por los Algodoneros de Unión Laguna. También se recordará mañana que Martín Dihigo, lanzando por el Águila de Veracruz y contra los Alijadores de Tampico ponchó a 18 en juego de nueve entradas.= = = = = = =Los Saraperos de Saltillo le tuvieron fe al mánager Lenin Picota y este ha respondido en este segundo campeonato teniendo al equipo en la pelea. El primer campeonato no fue bueno para la causa pero este equipo le está jugando bien, aparte del potencial ofensivo que es uno de los mejores de la liga los jugadores están entregándose en cada lance.Saraperos ocupa el noveno lugar con .287 en bateo y tienen a Rainel Rosario en la lista de los 10 mejores bateadores. Es octavo con .368. El resto lo hace un equipo que se ve peleador, no parecen tener problemas económicos con el club. Con sus 27 cuadrangulares son noveno lugar, pero si altos en el pitcheo, el promedio de 5.96 no los ayuda. Para fortuna del equipo vemos arriba de 4.00 a los que están mejor ubicados en ese renglón.Bryce Harper toca un punto muy interesante, el jardinero derecho de los Nacionales de Washington parafraseó una expresión de Donald Trump cuando este se encontraba en campaña, el ahora presidente de los Estados Unidos decía: “Hagamos a América grande de nuevo”. Harper dice: “Hacer el beisbol divertido de nuevo”.Es una manera de hacer que todos sus compañeros lo hagan divertido, a pesar de tantos ajustes en las reglas del beisbol que ha hecho el nuevo comisionado Rob Manfred. Harper lo dice porque últimamente se ha tachado al beisbol de lento y aburrido. Dice que está en manos de los jugadores hacer que no sea así.Se considera que Yasiel Puig tiene una manera de jugar el beisbol y divierte a la gente, con sus tiros del jardín derecho, la manera de correr las bases y cuando conecta un jonrón, también cuando lame el bat a la hora de batear. Es cierto, lo que pide Harper está en manos de los jugadores.Hace muchos años fueron los ampáyeres los que daban la nota alegre en nuestro beisbol, quien no recuerda a Juan Lima que corría aleteando sus brazos como aves, hubo un ampáyer tabasqueño que cantaba el tercer strike yéndose para atrás hasta caer de espaldas al pasto, seguramente recuerdan a Ángel Zubiaga; también Antonio Páramo tenía su gracia y aquel que estaba narrando el juego atrás del catcher, etcétera.La presidencia de la LMB acabó con todo esto, Pedro Treto Cisneros dijo que los hombres de azul son la autoridad y no payasos. Acabó con los shows que armaban Tomás Herrera y Chito García como mánager protestando jugadas a los ampáyeres. Eso fue otra era y acabó por tener a los ampáyeres como si fueran robots.