Tiempo del recuerdo

El 15 de agosto de 1980, Fernando Valenzuela hace su debut en Ligas Mayores jugando para los Dodgers de Los Ángeles, quien habría de ser una leyenda para México debido a sus éxitos, sobre todo, por aquello que demostró el año de 1981. Hoy se recuerda también aquel 15 de agosto de 1980 que los Astros de Houston les ganaron 3-1 a los Padres de San Diego en 20 innings.= = = = = = =Noticias de la LMP. En vísperas de empezar los entrenamientos de la próxima temporada se informa que en Guadalajara, sede de la LMP, el presidente del circuito recibió la visita del empresario Guadalupe Miranda con una petición formal de solicitar que los Algodoneros de Guasave revivan en esta liga, aparte de muchos argumentos vertidos durante la charla con Omar Canizales.Simplemente no hubo nada, se guarda la petición para luego exponerla a todos los presidentes de equipos en la próxima reunión. Todo queda como una petición que debe convencer de hacer una expansión que hasta ahora todo intento ha sido rechazado. Los directivos están convencidos de que sostener al circuito con 8 equipos es lo ideal, han pasado muchos años manteniendo esta postura que, por lo pronto, no sería para la temporada 2018-19 que ya tiene todo preparado para operar así.Además no creemos que se piense en una sola sede, habría que pensar en el décimo equipo y para eso no hay candidato posible a la vista, a no ser que Beto Uribe solicite el ingreso de los Toros de Tijuana para jugar también en invierno. Hasta ahora solamente lo han hecho los Ley que han tenido a los Tomateros de Culiacán en invierno y Saraperos de Saltillo en verano. Inolvidable época, sin duda alguna.La LMB por otro lado se ha vuelto un auténtico mercado de jugadores, por todos lados surgen las nuevas contrataciones y cambios al aproximarse la fecha límite. Como diciendo ahora o nunca, faltando 20 juegos de temporada regular. Es el tiempo que les queda a todos los equipos para tener un lugar en la postemporada. Los jugadores de los equipos eliminados van a tener acción muy pronto porque será cuando se inicien los entrenamientos de la LMP. Primero serán los ocho equipos que no pasaron a playoff y después los que pierdan en la primera ronda, serie de campeonato y hasta cuando todo acabe con la Serie del Rey.Muy pocas son las plazas donde el manejo de cámaras apoya que se resuelvan las jugadas, pero en otras es una pérdida de tiempo, los ampáyeres terminan por dar una decisión, pero apoyándose en que no hay elemento claro. Son tomas muy lejanas y ángulos realmente fuera de enfoque.Debe pedirse un esfuerzo para que el director de cámaras se capacite y también se requieren por lo menos otro par de cámaras.