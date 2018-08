Tiempo del recuerdo

En esta fecha, agosto 29 pero de 1973, ingresaron al Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México: Daniel “Coyota” Ríos, Roberto Ortiz, Agustín Bejerano, Anuar Canavati, Lázaro Penagos y Manuel Oliveros. También el 29 de agosto pero de 1975, los Alijadores de Tampico dan la sorpresa al ganar la serie final a los favoritos Cafeteros de Córdoba. Los Alijadores tenían 29 años que no ganaban un campeonato y el hit del triunfo lo dio Víctor Torres que utilizaba el número 29 en su espalda.========El reciente evento en busca de presentar a los nuevos prospectos que se preparan, organizado por los Toros de Tijuana en las instalaciones de la Academia de Beisbol en Culiacán, Sinaloa, causó buena impresión al presidente de la LMB. Javier Salinas elogia esta labor de los valiosos prospectos que fueron vistos por 28 buscadores de Ligas Mayores.Elogia este evento que fue presentando por los Toros de Tijuana al mostrar a 38 jóvenes que lucen muchas facultades. El club fronterizo tiene estas manifestaciones como objetivo principal dentro de todas sus actividades.Contrario a otras opiniones, pienso que el futuro del beisbol está en vías de recibir un segundo aire, así lo vemos en nuestro beisbol. Es un deporte que se practica mucho y poco se sabe, en parte por falta de difusión y otro tanto porque no nos acercamos a los lugares donde abundan muchos jóvenes y las ligas de veteranos. Los diarios se han olvidado de crear reporteros que se hagan haciendo reportajes del beisbol que se practica en los llanos. No en todos lados, un ejemplo, lo viví todo el tiempo que estuve en Culiacán, Sinaloa, haciendo lo mío para la causa de los Tomateros. Pero dándome tiempo para recorrer por esas ligas donde hay una cantera enorme de jóvenes con talento.La respuesta ha sido que a lo largo de aproximadamente 20 años han salido de esa cantera en diferentes épocas: Jorge “Chato” Vázquez, Arnold León, Danny Rodríguez, Óliver Pérez, Luis Juárez, Marco Antonio y Óscar Romero y muchos más que ahora no vienen a la mente. Y así como mencionamos a Culiacán lo mismo sucede en Ciudad Obregón, Hermosillo, etcétera, por parte de Sonora. También por esa zona de Los Mochis, Guasave, etcétera. Lugares fantásticos de buena cosecha. Ni hablar del sur del país.Sí hay beisbol y sus canteras increíbles, prueba está que seguido se habla de tryouts que hacen los equipos para mejorar sus reservas. Desgraciadamente hay equipos que no trabajan en esta labor y por eso sus reservas son pobres. Por eso creemos en el futuro del beisbol y mucho más ahora que surge un cuarto bat de lujo como AMLO que declara apoyará a todo ese beisbol que hemos mencionado en partes. Lo hecho ya está en los equipos profesionales de nuestro país, pero se incrementará sin duda alguna. Por eso creemos que lejos de esperar problemas, más bien suena a bonanza todo esto.