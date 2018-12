Tiempo del recuerdo

El 22 de diciembre de 1962, Pancho García dio dos triples en un juego de siete entradas y con ello impuso récord de más batazos de este calibre, jugando para los Yaquis de Ciudad Obregón y contra Rieleros de Empalme. También un día 22 de diciembre, pero del 2001, Bubba Smith conectó tres cuadrangulares en un juego de nueve entradas, con Mexicali y contra Mayos de Navojoa.

= = = = = =

Ahora nos tomaremos unos días sin enviar mi acostumbrada aportación para todos los amigos que nos hacen el favor de leernos. Dios mediante, estaremos de regreso en cuanto finalice el año y con ello la temporada regular de la LMP. Para todos saludos, y deseo que disfruten una feliz Navidad y el buen recibimiento de un nuevo año 2019, con el deseo de lograr planes que se estén haciendo. Un abrazo para todos.

A manera de recordar el año que se va poco a poco, sus acontecimientos, queda para la historia un año beisbolero de dos campeonatos. No dejó de sorprender que por primera vez hubiera dos equipos campeones, la idea todavía no sabemos si fue del señor Javier Salinas que hizo su debut como presidente de la liga o alguien de los directivos lo sugirió. Pero al parecer no fue muy bien aceptado el sistema, se criticó en las redes sociales, mánagers, y jugadores como que estuvieron un poco desorientados. El caso es que después de cumplir con el compromiso, en la primera asamblea que tuvieron se anunció que se volvía a la competencia de costumbre y así se tiene contemplado nuevamente. Solamente esperamos qué tipo de calendario se programe. Solamente sabemos que la primera serie inaugural empezará el 4 de abril en Monterrey, con la visita de los Leones de Yucatán. Nada menos que los dos campeones del 2018. Y al siguiente día se pondrán en marcha el resto de los equipos. Serán series y no juego al inaugurar la campaña.

Queremos incluir una información histórica que acaba de difundirse en La Habana, Cuba, nos referimos al arreglo que acaban de hacer la Federación Cubana de Beisbol con Major League Baseball. La contratación de los jugadores cubanos será todo legalmente, es decir, que ya podrán llegar al beisbol organizado de Estados Unidos mediante acuerdo con las autoridades deportivas del beisbol antillano. Con esto se acaban las deserciones cuando los equipos cubanos asistían a eventos internacionales. Eso se acabó y con ello el peligro que han corrido tantos cubanos utilizando toda clase de trucos para llegar al beisbol de Ligas Mayores.

Pensamos también que los jugadores cubanos que salieron a escondidas ahora podrán viajar a Cuba para visitar a sus familiares y amigos. Un punto muy interesante, vuelve a ser como hasta 1959, cuando los cubanos podían obtener visa para ir al beisbol de Estados Unidos.