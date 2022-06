“El sentido común es el instinto de la verdad”

Max Jacob

La vida es movimiento. La vida en sociedad lo es y la vida en política también. Lo que se detiene, inmoviliza, cede espacio, muere. Pero todo nace y muere siempre, tarde o temprano, los ciclos rebasan nuestra comprensión y experiencia.

México hace un siglo es distinto a este, 1929 tuvo su modernidad en la creación de un partido que reunió y apaciguó los reparos revolucionarios que por la fuerza o las armas buscaban mantener o buscar el poder. El PNR tuvo razón de ser, fue bueno crearlo, Plutarco Elías Calles lo intentó y logró transitar la etapa de la recién finalizada revolución al orden de las instituciones. Nueve años después, en 1938, Lázaro Cárdenas cambia siglas y amplía propósitos: había que organizar mejor la participación de obreros y campesinos; la construcción de las instituciones reclamaba la presencia de un partido que vinculara la defensa de las causas sociales con la acción de gobierno, el PRM fue ese puente. Miguel Alemán buscó en 1946 la incorporación organizada de las clases populares, colonos, gremios. PNR y PRM han pasado y nació el PRI. Al que le tocó la época de estabilización y crecimiento. Si hasta ahora me han seguido ya se dieron cuenta cómo el partido en sus distintas etapas reconocía en cada presidente el liderazgo y guía. El punto de origen lo marcó. Pero no solo al PRI a muchos. La cultura política del país no se entiende sin el PRI. Así me explico cómo el PRI que niegan y rechazan no sirve, pero los priistas sí. Un caso clásico para la araña.

Tengo claro que hace falta una real refundación del PRI desde el nombre y por supuesto desde lo local. Tiempo presente no es tiempo pasado. No debemos caer en el error de medir todo con la misma circunstancia. No es a corto plazo, es a mediano y mejor a largo plazo el resultado. Tenemos que cuestionarnos por qué se debe construir la Alianza. Enfrente el escenario es devastador.

El PRI de ahora no es el mismo de otro tiempo, no por la detención del poder, sino por la transición de gobierno que no ha objetado y por su presencia en leyes que permitieron la pluralidad cuando era hegemónico. Digo, aun los más recalcitrantes si son objetivos deben reconocerlo. Un ejemplo, 1977, la L Legislatura tuvo 238 diputados, 196 de mayoría relativa, todos del PRI, 41 diputados de partido; 20 del PAN, 12 del PPS y 9 del PARM. La oposición real eran los 20 del PAN. López Portillo fue candidato a la presidencia único, Valentín Campa hizo campaña por el Partido Comunista sin registro, reunió un millón de votos, anulados al conteo. La realidad era clara: el PRI debía cambiar y lo hizo, admitió la necesidad de apertura y cambio. Ni aun perdiendo el poder en el 2000 hubo intento de faltar a la ley.

Un partido no es la dirigencia y quien dirige debe anteponer siempre el interés general al interés particular. Igual es a quien gobierna. La colectividad es primero y la base local es primordial.

El PRI se ha equivocado muchas veces y de distintos modos, le han fallado los que confunden valores y práctica política. De eso a negar sus aportes a la construcción institucional de México hay un gran trecho.

Escucho al hombre presidente dar opinión con tal desparpajo, a los analistas en medios nacionales acostumbrados a tratar a las altas dirigencias, a los opositores al PRI que tienen una relación de amor-odio, aunque no lo sepan, a los priistas asustados que no se reconocen opositores, a los perdidos del poder que anhelan esa fuerza porque no se explican sin ella. Tener razón de ser es buscar entender el presente con sentido común. Dos cosas: al PRI hay que querer quererlo para estar y para entender que podemos construir una propuesta a la sociedad con suma inclusión, con mucha vergüenza y con práctica política honorable. Hay algo innegable, en toda democracia el equilibrio de poder lo da una oposición fuerte y real. El Ser Político debe entender el presente y usar el sentido común. Respetar a la sociedad, reconocerse en ella y contribuir a su mejora.

Posdata. – Antes que se me olvide, mes y medio tardaron, después de vencerse el plazo, para entregar el Plan Municipal de Desarrollo, eso sí todos felices y contentos. Así el nivel de conocimiento de la cosa pública, nadie dijo nada, las cámaras, los partidos, alienados, triste asunto.