“Tiene que elevarse poquito”: Químico Benítez prevé aumento de casos de Covid-19

Poquito pero normal. El alcalde Luis Guillermo Benítez declaró ante medios de comunicación que, aunque la cantidad de casos de Covid-19 viene a la baja, un repunte podría darse. El funcionario dijo que la tendencia ha ido a la baja desde el pasado 24 de febrero, cuando inició la fiesta carnavalera, pero dijo que es posible que la tendencia a la baja cambie debido a los eventos de la máxima fiesta, aunque señaló que entiende que “tiene que elevarse poquito”, y que es normal que así sea, incluso dijo que no va a pasar de eso y valoró que gran parte de la población ya esté vacunada, con lo cual, la posibilidad de un rebrote mayor no es un peligro.

¿Y ahora qué sigue? Tras minimizar las quejas contra los eventos masivos y decir que vienen más para Semana Santa, el alcalde Luis Guillermo Benítez dijo que entre lo que viene está la Semana de la Troca durante este mes de marzo, y que luego sigue la Semana Santa –cuando Mazatlán rebosa de visitantes– y luego se viene la Semana de la Moto, la que como sabemos, también genera llenos y viene acompañada de conciertos masivos y multitudinarios desfiles.

Blindan las siglas MZT. El Ayuntamiento de Mazatlán registró ante el Instituto de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de la marca MZT, con la intención de que esta no pueda ser utilizada por terceros, a menos que para ello deban pagarle derechos a la comuna por la utilización de estas siglas. El “apoderado” de la marca es el alcalde Luis Guillermo Benítez, aunque desde la comuna señalan que esta “nueva marca” en proceso de registro le pertenecerá a la dependencia y no al alcalde en turno. Con esta “jugada” del registro de las siglas MZT, el Ayuntamiento pretende generar ingresos por medio de la promoción de eventos y promocionar la venta de productos.

Inseguridad en el puerto. Mientras el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, y su secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, presumen un saldo blanco en el operativo carnavalero, en la ciudad, esa que está fuera de la zona turística y del blindaje policial, se cometen todo tipo de hechos delictivos bajo el manto de la impunidad y la incapacidad de la autoridad municipal y ministerial para prevenir el delito. Robos a casa habitación, asaltos a transeúntes y tiendas de autoservicio, despojos de carros y desapariciones forzadas son el 'pan de cada día' en esta otra cara del puerto que “El Químico” y su jefe policial se resisten en reconocer. Mientras tanto, el mazatleco tendrá que sortear su suerte en esta 'selva' que se torna más salvaje cada día.

Hacen memoria. Candidatos de la Asociación de Agricultores del Río de las Cañas, en Escuinapa, están en plena campaña. Buscan reemplazar al actual presidente, Lauro Barrón. Por un lado, Rufino Prado Yuriar, hijo del doctor Rufino Prado (QEPD), del que Escuinapa tiene buenos recuerdos. Y por otro, Miguel Quevedo, hijo de Nacho Quevedo. El problema de Miguel es que lo acompaña en su planilla ni más ni menos que Fernando Acosta, a quienes los miembros de la referida asociación recuerdan amargamente por haberla dejado en deuda cuando fungió como presidente de esta. Y cómo no recordar si fue casi un millón de pesos del presunto desfalco que los mismos socios tuvieron que pagar. Miguel y Fernando le apuestan a la poca memoria de los miembros de esta asociación, mientras de Rufino apela a la buena imagen que tiene y a la herencia moral de su padre. Lo cierto es que se avecina una gran contienda, que gane el mejor.

Municipio apagado. El tiempo pasa y a cuatro meses de que Octavio Bastidas Manjarrez rindió protesta como alcalde del municipio de San Ignacio, la ciudadanía no ha visto las obras que prometió en campaña. Según se ha dicho, esto se debe a que no han recibido las participaciones del gobierno estatal para iniciar con el plan de obras municipales. Mientras esto sucede, se han enfocado al pintado de topes y señalamientos viales, podado de árboles, limpieza de calles, tapado de baches en calles y rehabilitación de caminos y calles. La ciudadanía ya quiere comenzar a ver movimiento y señalan que es una administración apagada, todo según, porque el recurso no ha llegado a las arcas del Ayuntamiento.