Tienen esperanzas en la pesca de jaiba

El próximo lunes 10 de julio será cuando se levante la veda de la jaiba en la bahía Santa María luego de dos meses, lo que genera una esperanza entre los pescadores, quienes avizoran una buena temporada, y para eso han optado por empezar la pesca de la jaiba macho y hembra el mismo día, para evitar problemas y así el trabajo no sea mayor.Las condiciones en los campos pesqueros no son buenas actualmente, pues la veda ha traído consigo pobreza y falta de empleo, orillando a los pescadores a salir de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades, pero al levantarse la veda podrán tener un respiro durante los primeros días principalmente, pues es cuando se obtiene la mejor captura del crustáceo, siempre y cuando la captura supere los 200 kilos por viaje, de lo contrario, no se recupera ni lo invertido en combustible.Por el momento, con gran entusiasmo, los pescadores se encuentran preparando sus artes de pesca para cuando se llegue el día y puedan comenzar a trabajar, pues esto trae esperanza a todas las familias que dependen del trabajo en el mar en los campos pesqueros de la bahía Santa María.