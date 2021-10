Hola. Buenos días. Buen inicio de semana.

Para empezar, contesta esta pregunta con rapidez: ¿tienes claro cuál es tu próximo objetivo? Si no has dado respuesta a esta pregunta en poco segundos, ya conoces uno de los principales limitadores del éxito: no tener claro los objetivos.

Tómate tiempo para pensar en ellos. Cuanto más seas capaz de concretarlos, más cerca estarás de conseguirlos. Si el dinero forma parte de esta lista, elimínalo. Aumentar tus ingresos debe ser una consecuencia, no un fin. Buenos días.