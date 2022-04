Tigres y Tuzos sí son aspirantes al banderín

audima

Luego del excelente encuentro que brindaron los equipos de Tigres y Pachuca la noche del pasado jueves, podemos afirmar que a ambos se les debe considerar como serios aspirantes al título de la presente edición del torneo mexicano de la Primera División. Dichos cuadros se trenzaron en un duelo intenso y de gran calidad, en lo que se podría considerar como un buen entremés previo a la liguilla y el mejor choque hasta en lo que va del calendario regular. La victoria le correspondió al Pachuca para recuperar el liderato y se confirma que la directiva de los Tuzos tuvo un gran acierto en la contratación del técnico Guillermo Almada.

Los dos punteros del torneo azteca volverán a tener actividad. Tigres buscará mañana que el Querétaro le pague la afrenta sufrida a media semana, y, el lunes, los Tuzos intentarán confirmarse en la cima al recibir en su estadio Hidalgo a los Xolos de Tijuana. Estaremos al pendiente para ver, si en lo que falta para que concluya la jornada 13, otros equipos son capaces de ofrecer un choque de tan alto nivel competitivo como el que protagonizaron Tigres y Pachuca. La verdad, dejaron la vara muy alta.

MUY AGRADECIDO. Ya no podemos pedirle más a la vida tras el homenaje que recibimos el jueves pasado de parte de la Liga Interinstitucional por medio de su Juego de Estrellas. En efecto, porque en el sencillo acto estuvieron presentes las personas que yo quería, comenzando con mi familia. No pudimos evitar una mayor emoción, porque entre los asistentes vimos al entusiasta promotor deportivo Jesús Luis “Cheche” García, quien, a pesar de andar en silla de ruedas, quiso acompañarme, y eso es algo que le agradezco profundamente. Las palabras que me dedicaron Salvador “Cañón” Zamora y la siempre alegre porrista, la señora Rosi Barraza, hicieron que se me derramaran lágrimas de emoción, porque vuelvo a insistir que yo no merezco tantos halagos, ya que lo mucho o poco que he ayudado por medio de mi carrera de cronista deportivo y mi faceta de promotor de diferentes actividades, ha sido por una cuestión de altruismo. También van mis sinceras gracias para Juan Ramón Sánchez Acosta, presidente de la Liga Interinstitucional, por organizarme este homenaje, en el cual me hizo entrega de un espectacular y bello trofeo. En cuanto a lo deportivo, se jugaron los cuatro partidos del All Star a muy buen ritmo y de excelente nivel. El marco se redondeó con la inauguración oficial del alumbrado del campo dos de Sagarpa, en otra de las buenas aportaciones del circuito que preside el Juanra Sánchez.

A FESTEJAR. El profesor Alejandro Guzmán Mendoza, símbolo del futbol de la sindicatura de Eldorado, se festeja hoy con su familia y amigos su cumpleaños 81. La pachanga del popular defensor Capitán Furia Guzmán se realizará en la alberca de su finca campestre que tiene por los rumbos de la colonia Rosario Uzarraga. Gracias, profe Alejandro, por su fina invitación y deseamos de todo corazón que siga cumpliendo muchos años más.

REFLEXIÓN: Visualiza lo que deseas lograr y, a partir de allí, toma medidas para lograr lo que quieres en la vida.