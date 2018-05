Tips gratis para los políticos

Les voy a obsequiar unos tips gratis a los diferentes candidatos de puestos de elección popular en The Rosca City. Eso es, si quieren y buscan el voto de las mayorías. Vayan los fines de semana al Centro Recreativo Los Mezquites. Pero háganse acompañar de una pipa con agua. La llenan unas dos o tres veces y le dan una regadita a los espacios vehiculares. Las familias que ahí acuden se los van a agradecer infinitamente y se llevarán en la mente quién fue el de la obra protectora de esos chubascos de polvo y basura que se arremolinan en sus estancias del populoso recreo. Lleven también algunas bolsas especiales para la recolección de desperdicios. Acudan con sus gentes de la caravana cuando andan solicitando el voto. Y es que a las autoridades en el poder les vale gorro. Se ufanan de tener espacios recreativos y familiares, pero no les dan un constante mantenimiento. Y de paso, lleven también detergentes, escobas y desodorantes para los servicios sanitarios.Y a propósito de zofis, siquinis, guguritis, -traducción- “Pídeme la luna, al cabo que no fío”. ¡Ai´sí! Y como ya van a andar cerca de los predios deportivos, acudan y saluden a jugadores y padres de familia, con la intención de una limpieza general, -también- en las canchas del Centro de Alto Rendimiento El Coloso. Llevan el recadito para todos ellos, que acostumbren poner la basura en su lugar, no tirarla en las canchas y sus alrededores. ¡De nada!