“Tiro cantado” de AMLO 

Arrebiatados. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer tres anuncios de vital importancia: que de inmediato enviará una iniciativa de ley para desaparecer algunos organismos denominados autónomos, como el INAI, Indetel, Cofece y Consar; asimismo, cambios constitucionales para reducir los megasueldos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los consejeros del INE, que “son inmorales”. Pero, además, anunció que se tienen que acabar los cacicazgos en las universidades.

Se fue fuerte contra ellos, lo menos que dijo es que sirvieron de alcahuetes, se hicieron de la vista gorda, cuestan millonadas de pesos y cobran sueldos elevadísimos. Los neoliberales crearon gobiernos paralelos para simular y colocar a sus amigos. La Consar se hacía de la vista gorda con las Afores que cobraban cuotas a los trabajadores de dos y tres veces más de las que cobran en otros países.

Estos organismos se deben incorporar a la SCT, Gobernación, la Auditoría Superior o el Congreso, duplican funciones. De los magistrados, los consejeros del INE y de estos organismos asegura que se valen de chicanadas para no reducir sus sueldos, que en ocasiones fluctúan entre 500 mil y 600 mil pesos mensuales, muy por encima de los del presidente, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

“Vamos a mandar una ley clara para que no tengan más pretextos”.

Luego se fue directo contra los “caciques” que manejan las universidades, que debe haber movimientos al interior, respetando la autonomía, para que haya un manejo transparente de los recursos, que ya no puede haber una persona que por años controla todo como si fuera el dueño, y no es el rector, pero es el que manda. Para muchos lleva especial dedicatoria para Sinaloa y varios estados del país.

Como se ve, tiene un diagnóstico completo de cómo se manejan las cosas, y de inmediato levantó una gran polémica con especialistas que salieron a decir que eso es autoritarismo y atentado a la democracia, pero muchos de sus planteamientos son compromisos de campaña y la 4T se ha fijado la meta de cambiar totalmente, para bien o para mal, las estructuras del viejo régimen. Veremos si le alcanza la fuerza para hacer los cambios que propone.

Popurrí. Poco a poco, Rubén Rocha va estableciendo consensos al interior de Morena: desde el siguiente día en que fue nominado candidato a gobernador, dialogó con Gerardo Vargas, y ayer se reunió a puerta cerrada con el alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, quien era el más renuente a aceptar su derrota en el proceso interno y amenazaba con armar toda una gran revolución e incluso lanzarse como candidato por otro partido político.

No se sabe cuáles son los acuerdos a los que llegaron, pero en los próximos días sabrá sí aceptaron dejar atrás los resabios y trabajar juntos rumbo a la gran contienda que se avecina.

ASPIRANTES. Entre los priistas se asegura que Bernardino Antelo ya tiene amarrada la candidatura a la alcaldía, es más ya hay “cargadas” a su favor; sin embargo, Marcos Osuna y Álvaro Ruelas aún siguen en la lucha convencidos que serían la mejor opción.