“Tiro cantado” entre Rocha y Ferreiro

No cabe duda, el “tiro está cantado” entre Rubén Rocha y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a pesar de las fotos que se ha tomando juntos, sonriendo, como si nada pasara, ayer en la conferencia semanera salieron a relucir de nuevo las rencillas cuando el gobernador califica al alcalde de como “terco, grosero y sin sensibilidad para con los pobres”.

Todo fue cuestión que le preguntaran, por que de inmediato reviró que Estrada “no tiene nada que arreglar conmigo, no lo ando persiguiendo y si me busca no me va a encontrar, porque yo no tengo nada en su contra, que vaya al Congreso y negocie con los diputados, que son los que están a cargo del juicio político”.

Es más, agregó que al parecer Estrada Ferreiro firmó, ayer por la mañana, el convenio para recibir los 30 millones de pesos para pagarles a las viudas de los policías, pero porque se siente presionado. “Lo que le estamos dando es para pagar retroactivos hasta febrero, de ahí en adelante corre por su cuenta y que no lo vaya a suspender de nuevo”, advirtió.

“El alcalde debe tener sensibilidad para gobernar. Amenazó con acusarnos de traición con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es él el que está traicionando a los adultos mayores que no les quiere dar el descuento en los recibos del agua potable que hacen todos los municipios. Que no salga con que hay una controversia constitucional.”

Recordó que cuando le ofreció los 20 millones a Estrada, por petición del presidente AMLO, contestó en forma grosera, incluso dijo que su vida y la de su familia corría peligro. El alcalde presentó ayer su defensa en el Congreso, donde los juicios políticos van avanzados y al parecer ni su supuesta amistad con el presidente lo puede salvar, aunque ahora también cuenta con el apoyo del PAS.

Popurrí. Que hay avances sustanciales en las intensas investigaciones del asesinato del compañero periodista Luis Enrique Ramírez, dice el gobernador Rubén Rocha; que se han hecho algunos cateos, pero que la información se mantiene bajo reserva. Mientras, los periodistas siguen exigiendo garantías de seguridad para el desempeño de su trabajo y acusaron a algunos alcaldes y funcionarios de hostigar al gremio con demandas.

VACUNAS. Hoy por ser día de las madres, los brigadistas de Bienestar suspenderán las jornadas de vacunación en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez y en el Polideportivo Centenario, para menores de entre 12 y 14 años y para mayores de 18 rezagados, pero mañana 11 de mayo reiniciarán actividades. Por cierto que a pesar que aún continúa latente la amenaza de la variedad ómicron del covid, la gente anda ya muy relajada, ya no usan el cubrebocas en las multitudes, solo para entrar a comercios y restaurantes donde es obligatorio.

NADITA DE NADA. No se vislumbra para cuándo sea lanzada la convocatoria para elegir al presidente o presidenta interina del PRI en Sinaloa, al parecer el CEN que dirige Alejandro Moreno no las tiene todas consigo aquí, pero ademas andan muy ocupados en los estados donde habrá elección el mes próximo.

FELICIDADES a todas las mamás, hoy en su día.

