‘Titanic’ priista quiere emerger

El “Titanic” priista buscará emerger regresando a sus bases y escuchando a su militancia, esto después de la catástrofe electoral del pasado primer de julio en donde tuvo la peor derrota de su historia. Fue evidente que los ciudadanos los castigaron en las urnas.



Durante sesión extraordinaria, el Consejo Político del PRI ratificó a Claudia Ruiz Massieu como presidenta nacional del partido para un año más. Por lo tanto, será quien esté a cargo de la renovación del Conejo Ejecutivo Nacional del tricolor.



Asimismo, adelantaron que se buscará que la elección para la próxima dirigencia nacional priista sea por consulta directa a militantes y a sus simpatizantes.



De los primeros en salir a respaldar a Ruiz Massieu fue el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló que durante los siguientes días se estarán reuniendo con la presidenta del partido para definir la agenda y los temas de cara al inicio de sesiones del Congreso.



No todos estaban contentos con la ratificación de Ruiz Massieu hubo un grupo de priistas llamado “democracia interna” que se opusieron y amenazaron con impugnar ante el tribunal electoral.



Ante las críticas la presidenta del PRI afirmó que no representa ningún grupo ni corriente política y pidió la confianza para representar a todos los priistas.



En cuanto al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no bloquearán proyectos que le convengan al país, pero rechazarán aquellos que pongan en riesgo la estabilidad de la república.



Al final si el PRI no escucha a sus bases y militantes que ya deben ser muchos menos, entonces el “Titanic” priista seguirá en el fondo como está actualmente.



Lamentable. Quien dio la nota nacional y se ganó las críticas unánimes fue el diputado federal electo de Morena, Sergio Mayer, al señalar que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida que está acostumbrado. “Evidentemente, tengo que buscar otro tipo de ingresos, porque tengo familia”. Seguramente el actor tiene basta experiencia legislativa y política, por lo que le permitirá tener otro trabajo para contar con un sueldo digno de su nivel socioeconómico. No cabe duda, Sergio Mayer será de los lastres que tenga que arrastrar Morena en la Cámara de Diputados.



Gabinete. La presidenta municipal electa de Angostura, Aglaee Montoya, manda buenas señales con la designación de tesorera a Alma Judith Solís Chávez, quien es una mujer preparada y de su confianza. Anteriormente ha tenido cargos en dirección de planeación del Cecyte y enlace administrativo de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico en el sexenio pasado. De entrada, es parte del equipo de transición.



Destacado. El gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que entregarán de manera gratuita la tarjeta inteligente para estudiantes. Afirmó que con esto buscan apoyar la economía familiar y los alumnos sinaloenses contarán con la tarifa preferencial en el transporte público.



Además, señaló que tomó dicha decisión en respuesta a la petición de los jóvenes. Durante la ceremonia de inauguración del ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Sinaloa aprovechó para expresar que es una aliado y amigo de la UAS.



Memoria Política. “Voy despacio, pero jamás desandando lo andado”, Abraham Lincoln.